“Esperamos este año tener una propuesta para la reforma del sistema de pensiones”

Ante las deficiencias que presenta el sistema previsional público y privado, el despacho de Economía está trabajando en una propuesta de reforma. En entrevista, el ministro también hace una evaluación sobre los beneficios que traerá la ley antielusiva y la ley que regulará las fusiones y concentraciones.

Se señaló que son tres sectores los que impulsarán la economía: forestal, acuícola y turismo. ¿Cuáles son los planteamientos?

Vamos a apostar por la diversificación productiva. Eso significa que tenemos que sentar algunas bases para que sectores nuevos, pero que tienen potencial en el país, puedan despegar. Lo que se identificó con el trabajo que se hizo en los últimos años con las mesas ejecutivas, es que tenemos mucho potencial, pero que por algún motivo no estamos produciendo lo que deberíamos. La idea es definir lo que los economistas llamamos políticas sectoriales que son políticas en los que se da este marco para la facilitación de inversiones en estos tres sectores. Estamos ahora en el proceso de definir cuáles son las políticas, ya hay un adelanto en la Ley Agraria que se quiere incluir al sector acuícola y forestal, pero se necesitan más cosas. En el sector forestal necesitamos vencer el obstáculo de transporte, traer madera de la selva es más caro que traerla de Chile; hay problemas con la titulación de las tierras que se deben resolver para que puedan haber grandes plantaciones. Hay una serie de medidas que estamos evaluando y que en los próximos meses, ojalá dentro del primer semestre de este año, podamos plantear estos grandes marcos conceptuales que faciliten la inversión en estos sectores. No son cosas fáciles que, por los ejemplos, tienen que ver con otros sectores. En el caso de forestal hablamos del sector transporte, pero también de titulación que lo ve el Minagri y en turismo la seguridad que es la Policía, son temas que si bien a primera vista se tienen que articular con otros. Por eso no es tan fácil para sacar en dos semanas una política de este tipo.

Es a largo plazo entonces, porque la economía se sigue basando en la minería...

En la minería y ahora hay un impulso de la agroexportación, es como el segundo motor que, si bien comparado con la minería no es tanto, pero sí en generación de empleo, que genera empleo directo formal y en el corto plazo lo que vamos a hacer es definir este ambiente de negocios apropiado para las políticas sectoriales en este primer semestre, pero para que tenga impacto es en mediano a largo plazo.

¿En cuánto crecería el Producto Bruto Interno (PBI) con estos tres nuevos sectores?

En el caso del forestal, si uno hace una comparación con Chile, podemos hablar por lo menos un par de puntos más del PBI, pero no lo vamos a ver en el 2019 o 2020 o 2021, sino que hablamos de 10 años por lo menos, pero quisiéramos que empiecen estas inversiones y luego cosechar. Pero el PBI sería un par de puntos más altos con esto sectores, pero el potencial depende de nosotros mismos. En el turismo el potencial es tremendo. Recibimos menos turistas que otros países que no tienen los atractivos naturales y la historia del Perú, pero reciben más turistas.

Reforma previsional

En el Ministerio de Economía se está revisando la propuesta de convertir la ONP a una AFP estatal, ¿cómo va ello?

Sigue en evaluación, con la aprobación de la reforma del REJA y JAO se creó una comisión con distintos actores. Nosotros somos la secretaría técnica, pero hay otros actores más y en el ámbito de esta comisión vamos a plantear las propuestas y ahí llevaremos las iniciativas. Lo bueno es que hay muchos diagnósticos y no perdemos tiempo en ello, sino plantearemos soluciones teóricamente viables y también fiscalmente viables. Eso fue uno de los problemas que tuvieron otras comisiones, plantearon soluciones bonitas en el papel, pero cuando uno ve cuánto cuesta implementar eso, se queda encarpetada. Ese es el objetivo en propuestas que sean viables.

¿Van a rescatar algunas de las propuestas de la Comisión de Protección Social?

Hay un buen diagnóstico, pero la debilidad era el costo de las medidas y será un buen insumo para plantear estas medidas.

¿Están evaluando reactivar el Bono de Reconocimiento porque existen afiliados que no tienen cómo trasladar sus aportes?

Hay una serie de personas que tiene derecho al Bono de Reconocimiento, lo que entiendo es que son las personas que se cambiaron a la AFP en algunos momentos en los últimos 20 años. Los bonos de reconocimiento el Estado está obligado a darlos, pero no se puede dar al día siguiente sino que se debe hacer un planeamiento porque esa plata debe estar presupuestada para poder pagarla. El año pasado, a raíz del 95,5% que mucha gente pidió su jubilación, tuvimos que gastar mucho más pero no hay duda que será cubierto por el Estado. En el peor de los casos es que haya una demora en la entrega y es por eso que en el caso del REJA se dan dos años de plazo para poder pagar ese bono.

Me refería a actualizar, porque hay personas que aportaron después de ese año y no se le reconocen sus aportes. Quizá actualizar ese bono.

Es un tema que tenemos que ver porque debemos plantear propuestas integrales, porque si nos detenemos en uno de los temas no vemos el fondo del asunto y debemos preguntarnos cuál es el futuro de la ONP, si son cuentas individuales o reparto y ahí recién podemos decidir. Si me centro solo en el bono y no veo el bosque vamos a seguir poniéndole parches al sistema y eso no queremos.

¿Para cuándo se tendría lista la propuesta?

Esperamos tener una propuesta de reforma este año, tenemos que cuantificar el impacto de la medida y ponernos de acuerdo con los sectores y lograr el acuerdo con el Congreso, que muchas veces no es fácil.

Sobre el reglamento de la norma antielusiva, los expertos señalan que esta no atacará realmente el problema del país, que es la evasión tributaria...

Es cierto, son dos temas distintos, la elusión sucede por lo general en grandes empresas que tienen la posibilidad de hacer algún tipo de planeamiento tributario que permite pagar menos impuesto haciendo operaciones con paraísos fiscales, las personas o empresas chicas o cualquiera de nosotros no elude impuestos, sino está enfocado en grandes empresas que tienen esa capacidad. Lo que hacen otro tipo de empresas más chicas o personas naturales es evadir, salirse de la ley y no pagar o pagar menos. Son dos problemas distintos, por lo que para la elusión está la norma antielusiva y para un grupo determinado de empresas y para la evasión es otro tipo de medidas, que la principal es la masificación para comprobantes electrónicos por lo que cuando todas las empresas emitan recibos será más difícil evadir impuestos y será más fácil para la Sunat detectar dónde hay evasión, entonces, rápidamente el consumo de Juan Pérez la Sunat lo sabrá y se tendrá información para poder actuar. Lo que será potente.

¿Cuándo sale la norma antielusiva?

Sale en abril pero es un decreto supremo que está a la espera que el Congreso determine la constitucionalidad de la norma, por eso está a la espera. Sabemos que hay un dictamen en la Comisión de Constitución, entonces, para evitar sacar el decreto y después que el Congreso haga una corrección se dijo que se puede esperar un par de semanas y que el Congreso revise la constitucionalidad y una vez que lo diga sacaremos el decreto.

¿Cómo impactará en el país una ley de fusiones y concentración empresarial?

No hay cálculo en la economía porque son operaciones que suceden eventualmente, uno no sabe cuándo puede haber una fusión. Lo que busca la norma es evitar la concentración de algún tipo de mercado que afecte la competencia, al final el beneficio será para el consumidor.

¿Han visto sectores en los que hay concentración y perjudica al usuario?

Hay mucha discusión sobre eso, actualmente no hay un sector donde se diga que hay una empresa que abuse de su posición de dominio, pero si hay dos empresas que se juntan podría pasar. Es algo que tiene que evaluar el Indecopi, porque no siempre una fusión puede ser perjudicial, hay muchos casos en el mundo donde hay fusiones que son beneficiosas para el consumidor porque se abaratan los costos de las empresas y pueden transmitir al consumidor.

Si bien el aumento de sueldos se ve dentro del CNT, ¿estarían dispuestos a hacerlo?

No hemos tenido un pedido específico para una evaluación, es un tema que se ve en el CNT, hay una metodología y propuestas de sueldos mínimos por región y una vez que tengamos un tipo de consenso le preguntarán al MEF y lo evaluaremos. Estamos abiertos a lo que pueda decidir o acordar el CNT. ❖

“Migración podría estar afectando la prestación de servicios como educación, salud”

Sobre la migración venezolana, la economía ya siente los impactos ...

Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio del Interior están conversando para tomar medidas y controlar este flujo de inmigrantes venezolanos sin perder de vista que es un tema humanitario, son personas que vienen por un tema complicado en su país y la posición de nosotros es acogerlo así como en otras oportunidades estos países acogieron a los peruanos cuando se dio el terrorismo. Dado el volumen, porque son 734 mil venezolanos, puede estar afectando de alguna manera la prestación de los servicios de educación, salud y mercado laboral y también hay temas de seguridad ciudadana, entonces los ministerios están trabajando para tener un mejor control.

¿Cuánto es el impacto en la economía?

No hay ningún estudio. Teóricamente podemos intuir alguno de los impactos, porque cuando aumenta tu oferta laboral es más difícil que suban los sueldos. Pero también cuando aumenta la masa laboral puedes producir más, el impacto no es fácil de medir porque hay por los dos lados.

¿Cómo afectará a la economía si continúa el conflicto en Las Bambas?

Este proyecto es importante porque es grande. Las Bambas exporta al año unos 2.500 millones de dólares, casi un punto del PBI, y cualquier problema que tenga la producción afecta nuestras exportaciones y crecimiento. Este caso es importante por el tamaño que tiene. Si se paraliza durante un año afectaría un punto porcentual, pero no está bajo nuestro escenario.

