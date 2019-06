Inquilinos morosos deberán pagar deudas antes de ir a juicio

El gran número de inquilinos morosos en el país se ha vuelto una problemática sensible, por lo que en el Congreso ya existen hasta dos proyectos de ley para reducir el tiempo de desalojo de los ocupantes deudores.

El primero, denominado "desalojo notarial", presentado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y un segundo, ingresado esta semana por el congresista Federico Pariona, el cual propone que los deudores no puedan apelar a un juicio en su contra hasta que acrediten el pago de su deuda.

Y es que en el Perú, según información brindada por el parlamentario de Fuerza Popular, existirían más de 1,2 millones de alquileres vigentes, así como 300 mil inquilinos morosos solo en Lima, y cerca de 73 mil demandas por inquilinos deudores concentrados en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna.

"Pero solo en Lima, de los 300 mil inquilinos morosos, alrededor del 54% decide judicializar su causa, mientras que otros tantos, por la falta de confianza en el sistema judicial, deciden adoptar otras medidas como renunciar al pago de la deuda, pagarle una suma para recuperar el inmueble e incluso llegar a la violencia", indicó Pariona.

Ante ello, su iniciativa de ley "busca atacar este ejercicio abusivo del derecho a la pluralidad de instancias que actualmente tiene el inquilino moroso, estableciendo un requisito adicional si quiere apelar, y es que se ponga al día en la renta hasta la fecha de la sentencia de primera instancia", señala.

El congresista precisó que no prohíbe la apelación en sí, sino que se establece un requisito que está alineado al derecho del propietario de recibir una renta, la cual también es parte de su patrimonio y que muchas veces no cuenta con una buena defensa en el proceso, justamente, por no tener dinero.

Soluciones opcionales

Para Fernando Zegarra, abogado especialista en derecho de propiedad del estudio Iuralex, las iniciativas deberían debatirse este mes en el Parlamento en beneficio de muchos inquilinos y para aligerar la carga procesal que tiene el Poder Judicial.

Asimismo, según su punto de vista, se debería priorizar la aprobación de la iniciativa del "desalojo notarial", pues permitiría que el arrendador perjudicado a través de una carta notarial pueda realizar el desalojo.

"Claro, para ello, debe tener un contrato legalizado y que lo haya firmado el notario de su jurisdicción, que luego se acercará a la vivienda y notificará al inquilino que tiene cierto plazo para retirarse, de lo contrario, podrá iniciar acción judicial y el juez letrado autorizaría el uso de la fuerza pública para realizar el desalojo. Sería mucho más rápido.

No obstante, anotó que en el reglamento debería precisarse que la ley puede acoger a quienes actualmente ya llevan un proceso judicial. La finalidad es que ya no se dilaten las demandas.

"Actualmente el sistema judicial permite que los procesos se alarguen, ya sea porque los inquilinos morosos no reciben las notificaciones, o no se presentan, lo que se traduce en juicios de 5 años o más", tiempo en el que el arrendatario no puede hacer uso de su propiedad y tampoco recibir el pago de alquiler.

Pasos para el desalojo

Cabe señalar que actualmente existen diversas formas para desalojar a un arrendador moroso, según explicó el especialista Fernando Zegarra.

La primera, a través de una cláusula de allanamiento futuro en el contrato de alquiler que debe estar legalizado por un notario.

Otra es la inscripción de formularios especiales con firmas legalizadas para formalizar el contrato, aunque este solo aplique para viviendas nuevas. "Lo que recomendamos es que no se alquile por más de 3 meses consecutivos, y que se pague el impuesto a la renta", indicó.

El dato

Debate. Según el congresista Pariona, ambos proyectos de ley sobre el desalojo de inquilinos morosos se debatirían este mes en la Comisión de Justicia, una vez se reanuden las comisiones legislativas.