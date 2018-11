Recomiendan retirar técnica del fracking de Ley de Hidrocarburos

El proyecto de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos se encuentra en la comisión de Energía y Minas y Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, aseguró a La República que la iniciativa que, entre otros, busca promover la exploración de cuencas no convencionales “todavía se está discutiendo” y que su cartera está trabajando para lograr un consenso con todas las organizaciones involucradas, aunque no dio mayores detalles al ser consultada sobre la posible aplicación del fracking en el país.

Para José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y fundador de CooperAcción, este tema es preocupante. “El fracking es un método que busca extraer lo que se conoce como recursos no convencionales y los especialistas en estos temas señalan que es altamente contaminante. Es complicado porque en la Ley de Hidrocarburos este riesgo no ha sido tomado en cuenta por ninguno de los ministerios. De manera sencilla, es tratar de explotar hidrocarburos que no se pueden explotar o que son muy difíciles”, explicó.

De Echave también recordó que la Ley de Hidrocarburos estuvo cerca de aprobarse cuando se exoneró su paso por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología y consideró que la norma aún no se ha aprobada por la preocupación que han expresado organizaciones de la sociedad civil y congresistas.

“Me imagino que ahora que ha regresado el dictamen a la Comisión de Energía y Minas habrá espacio para conversar sobre el fracking que afecta los cursos del agua”, agregó.

Por su parte, Vanessa Cueto, coordinadora de la ONG DAR, se refirió a la explotación del gas de esquisto, uno de los recursos energéticos no renovables.

“La norma abre la posibilidad de que se priorice el fracking, que es la forma con la que se viene explotando hace tiempo en otras latitudes. Si se quiere hacer una adecuada Ley Orgánica de Hidrocarburos, se tendría primero que tener una visión amplia de cómo se quiere desarrollar las energías en el país”, dijo.

También criticó que el Gobierno se esté enfocando en una Nueva Ley de Hidrocarburos cuando debería apostar por el desarrollo de las energías renovables como la eólica, solar o de biomasa y cuestionó que los ministerios no se hayan referido a la explotación de hidrocarburos no convencionales, al no ser un tema que esté en agenda.❧

