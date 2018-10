BCRP se pronuncia sobre viral de billetes de 100 soles falsos

Esta semana, una foto se ha viralizado en redes sociales en la que se advierte que se encuentran circulando billetes falsos que empiezan con la serie B459. Además, la imagen incluye un texto en el que se señala que los plumones que las personas suelen usar para identificar los billetes falsos no funcionan con estos.

Ante esto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) explicó a La República que el viral es falso.

“El número de serie no es una forma de verificar el billete. Lo que sucede es que los falsificadores toman números de series de billetes auténticos y los repiten. La manera correcta de verificar si un billete es verdadero o no, no puede ser la serie. Todos los billetes tienen un número de serie distinto. Hay más de 10 mil billetes que empiezan con número de serie indicado en la imagen, pero ese no es un factor para saber si son falsos”, detalló Abraham de La Melena Ruíz, funcionario del BCRP.

Sobre el plumón que usan algunos para intentar identificar si un billete es falso o verdadero, negó que sea útil y precisó que lo que realmente sirve para saber que un billete verdadero es la marca de agua, el hilo con movimiento, el cambio de color de la cifra y el número oculto.