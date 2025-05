Universitario derrotó a Sporting Cristal y se acomoda en la parte alta del Torneo Apertura

¡Recuperó la brújula! Universitario de Deportes se acordó de ganar -llevaba tres derrotas consecutivas- por lo que ayer consiguió tres puntos importantes en su lucha por el título y con goles de Edison Flores y Diego Churín venció 2-0 a Sporting Cristal en un estadio Monumental que finalmente metió más de 50.000 hinchas que se fueron contentos al volver a tomar el liderato del Torneo Apertura.

El elenco crema salió desde el primer minuto con mucha intensidad. José Carabalí por el sector izquierdo inquietó a Jhilmar Lora, titular a última hora por lesión en el calentamiento de Leandro Sosa. Andy Polo por derecha también hizo ‘diabluras’ frente a Nicolás Pasquini.

El cuadro del Rímac no encontró cómo tener el balón, mucho menos tuvo la claridad para salir jugando desde su área. No cruzaba la mitad de la cancha gracias a sus imprecisiones y la presión que ejercía Universitario. Pasaron 35 minutos para que Cristal pueda rematar al arco. Martín Cauteruccio fue el encargado de hacer trabajar a Sebastián Britos, pero su disparo fue suave y bien controlado. Luego Pasquini con un cabezazo no pudo aprovechar la mala salida de Britos. Y Martín Távara mandó un zurdazo que el ‘1’ crema controló en dos tiempos, siendo los mejores minutos de los celestes. Antes de acabar la primera mitad Martín Pérez Guedes también asustó con un remate de taco que pasó muy cerca del poste derecho. El complemento fue un calco del primer tiempo. Con la “U” enviando centros al corazón del área buscando la cabeza de Álex Valera y Edison Flores. Precisamente, el “Orejas” (59’) se encargó de romper la paridad al empujar la pelota casi debajo del arco, luego de un frentazo de Valera que dio en el poste. Todo parecía que el partido acababa así, hasta que Diego Churín se reencontró con el gol luego de ganarle a la defensa celeste y de cabeza aprovechar la mala salida de Enríquez. Con el 2-0 sentenciado, los cremas duermen como líderes del Apertura con 26 puntos.