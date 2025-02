Resultados Béisbol Juvenil 2025 de Panamá: revisa los pitchers, lineups y juegos de HOY, 12 de febrero

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2025 continúa avivando la pasión por el béisbol en Panamá. La jornada del martes 11 de febrero trajo consigo partidos emocionantes, donde varios equipos lucharon por mantenerse en la competencia. Novenas como Veraguas y Los Santos obtuvieron victorias determinantes, evitando así su eliminación, mientras que Panamá Oeste logró una importante victoria en casa para seguir en la contienda.

Hoy, miércoles 12 de febrero, se llevarán a cabo dos encuentros clave a partir de las 7.00 p. m. (hora local de Panamá): Panamá Metro vs. Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron y Los Santos vs. Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín. Para que no te pierdas ninguna de las incidencias, La República Deportes transmitirá EN VIVO el desarrollo de los encuentros a través de RPC y TVMAX Deportes.

Resultados Béisbol Juvenil de Panamá 2025: así terminó la jornada del 11 de febrero

Estos fueron los resultados que nos dejó la jornada del martes 11 de febrero en el Béisbol Juvenil de Panamá 2025:

Herrera 2-3 Panamá Oeste

Los Santos 8-1 Chiriquí

Panamá Metro 4-0 Bocas del Toro

Coclé 4-5 Veraguas

¿Dónde ver EN VIVO el Béisbol Juvenil de Panamá 2025?

A través de RPC y TVMAX Deportes podrás ver la transmisión de todos los juegos del Béisbol Juvenil de Panamá 2025.

¿Cómo va la tabla de posiciones en el Béisbol Juvenil de Panamá?