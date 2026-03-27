Liga 2 2026: fixture, partidos y horarios de la primera fecha en la segunda división del fútbol peruano
Inicia la segunda división del fútbol peruano con grandes equipos como Sport Huancayo, Ayacucho FC y Deportivo Binacional.
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La Liga 2 arranca con todo. Los hinchas de la segunda división del fútbol peruano no aguantan las ansias para que inicie el torneo. 18 clubes buscarán el ascenso a la Liga 1 e incluso equipos de experiencia como Sport Huancayo y Cantolao. Además, se incorpora Unión Minas, junto a equipos con un fuerte arraigo en sus regiones, como Santos FC y Deportivo Llacuabamba.
Nueve entrenadores peruanos se encuentran al mando de equipos en la Liga 2. Guillermo 'Chemo' del Solar en la Universidad César Vallejo, Guillermo 'Chicho' Salas en Santos FC y Paul Cominges en la Universidad San Martín e incluso Pablo Bengoechea.
Horarios de la primera fecha de la Liga 2
Grupo I:
- FC San Marcos vs Unión Comercio (27 de marzo - 1.00 p. m.)
- USMP vs Pirata FC (28 de marzo - 11.00 a. m.)
- ADA Jaén vs Cantolao (28 de marzo - 3.30 p. m.)
- Llacuabamba vs Manucci (29 de marzo - 1.00 p. m.)
Grupo II:
- Ayacucho FC vs Alianza UDH (28 de marzo - 1.15 p. m.)
- Binacional vs Santos FC (28 de marzo - 6.15 p. m.)
- Unión Minas vs Bentín T Heroica (29 de marzo - 10.45 a. m.)
- Comerciantes – Huancayo B (29 de marzo - 3.15 p. m.)
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Fixture oficial de la Liga 2. Foto: Lr/Liga 2
¿Dónde ver Liga 2?
La primera jornada de la Liga 2 comenzará con el encuentro entre FC San Marcos y Unión Comercio, el cual se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Bicolor+. Este canal también transmitirá el resto de los partidos de la jornada, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de disfrutar de la acción en directo desde sus dispositivos.