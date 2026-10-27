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Mauro Cantoro sorprendió al proponer a figura de Alianza Lima como refuerzo de Universitario: "Es un desperdicio que esté afuera"

El exfutbolista de Universitario elogió las condiciones de Alan Cantero y volvió a proponer su llegada al cuadro crema para la siguiente temporada.

Mauro Cantoro propuso a futbolista de Alianza Lima como refuerzo de Universitario. Foto: Desmarcados/composición LR
Mauro Cantoro propuso a futbolista de Alianza Lima como refuerzo de Universitario. Foto: Desmarcados/composición LR
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La última victoria de Alianza Lima por 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 sigue dando que hablar. Mauro Cantoro, exfutbolista de Universitario, generó el debate en el fútbol peruano tras proponer el fichaje de Alan Cantero en el cuadro crema para la temporada 2027. Durante su participación en el programa 'Desmarcados', el argentino destacó las cualidades del atacante y cuestionó las pocas oportunidades que ha tenido en el equipo blanquiazul.

El popular 'Toro' expresó su admiración por el delantero y consideró que su talento no está siendo aprovechado de la mejor manera en el conjunto íntimo. "¡Qué jugador es Cantero! ¿Cómo no va a jugar ahí? Creo que lo aprovechan mal. Son muy estrictos. Es un desperdicio que esté afuera, que a veces no sepas si juega, si va al banco o no va", manifestó.

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Mauro Cantoro sorprendió al proponer a Alan Cantero como refuerzo de Universitario

El exdelantero de la 'U' resaltó las características ofensivas de Alan Cantero, quien puede desempeñarse en diferentes posiciones en la zona ofensiva del campo. "El tipo tiene gol, acelera, le pega bien con las dos piernas, buen cabezazo, tiene tiro libre. Es un buen jugador", señaló Mauro Cantoro.

A pesar del interés del 'Toro' por ver a Alan Cantero en Universitario, la situación contractual del jugador representa un obstáculo para una eventual operación. El atacante tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que una posible salida dependería de las condiciones que se negocien con el club.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El siguiente duelo de Universitario será ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro se realizará el próximo domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.

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