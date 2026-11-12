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Economía

Psoriasis en Perú: tratamiento puede costar más de S/60.000 al año y reducir hasta 29,4% la productividad laboral

Los pacientes con cuadros moderados y graves pueden requerir terapias biológicas de alto costo, mientras que las dificultades para mantener su actividad laboral reducen sus ingresos y elevan el gasto en salud de los hogares.

La pérdida de productividad en pacientes con psoriasis llega hasta el 29.4%, según un estudio del British Journal of Dermatology.
La pérdida de productividad en pacientes con psoriasis llega hasta el 29.4%, según un estudio del British Journal of Dermatology.Composición LR/IA
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La psoriasis no solo afecta la piel. Para las personas que viven con esta enfermedad crónica, sus consecuencias también pueden sentirse en el bolsillo, el trabajo y las oportunidades de desarrollo profesional, pues a los gastos que exige su tratamiento se suman las dificultades para mantener el ritmo laboral. Esta carga económica se acentúa en los pacientes con cuadros moderados y graves, que pueden necesitar medicamentos especializados y una atención médica más costosa.

Tratamiento de la psoriasis puede superar los S/60.000 al año

El gasto que representa la enfermedad depende de su nivel de gravedad y de las alternativas terapéuticas que requiere cada paciente. En los casos leves atendidos en establecimientos públicos, los costos asociados pueden bordear los S/960 anuales; sin embargo, cuando la psoriasis alcanza niveles moderados o graves, el manejo médico puede incluir procedimientos especializados y medicamentos de mayor precio.

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La diferencia se hace más evidente entre quienes necesitan terapias biológicas, cuyos costos pueden superar los S/60.000 al año en el sector privado. A este desembolso se agregan los controles médicos y otros procedimientos, como la fototerapia, por lo que el tratamiento puede convertirse en una carga sostenida para los hogares que deben financiarlo con sus propios recursos.

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Psoriasis puede reducir hasta 29,4% la productividad laboral

El gasto médico es solo una parte del impacto económico, ya que la enfermedad también puede afectar la capacidad de los pacientes para desenvolverse en sus centros de trabajo. Un estudio publicado en British Journal of Dermatology encontró que la pérdida promedio de productividad laboral alcanza el 10,1% en personas con psoriasis leve, sube al 18,9% en los casos moderados y llega al 29,4% cuando la enfermedad es grave.

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Estas limitaciones pueden reflejarse en ausencias, dificultades para cumplir las jornadas y menores oportunidades de crecimiento profesional. De hecho, según Acción Psoriasis, asociación de pacientes y familiares de personas con psoriasis y artritis psoriásica, uno de cada diez pacientes afirma haber tenido que abandonar su empleo o haber sido despedido debido a la enfermedad, una situación que añade la pérdida de ingresos a los gastos que ya supone su atención.

El deterioro también puede alcanzar la salud emocional. Una investigación de Kimball y otros autores, publicada en 2010 en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, señala que el 10% de las personas con psoriasis presenta pensamientos suicidas, lo que evidencia que sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá de las manifestaciones visibles y comprometer distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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Nuevos tratamientos para la psoriasis amplían las alternativas, pero persiste el desafío del acceso

Frente a estos efectos, la industria farmacéutica ha incorporado nuevas alternativas para pacientes con cuadros moderados y graves, entre ellas las terapias biológicas, que actúan sobre componentes específicos del sistema inmunológico relacionados con la inflamación. Su objetivo es controlar la enfermedad en pacientes que necesitan tratamientos sistémicos, es decir, medicamentos que actúan en todo el organismo y no únicamente sobre las lesiones de la piel.

En Perú, Sun Pharma incorporó hace dos años una terapia biológica basada en un inhibidor de IL-23, indicada para adultos con psoriasis en placas moderada a grave que son candidatos a tratamientos sistémicos. Según la pauta aprobada, contempla dos dosis iniciales y luego una aplicación cada tres meses, siempre bajo seguimiento médico.

Claudia Aco, gerente de Marketing de Sun Pharma, sostiene que el objetivo del tratamiento va más allá de controlar las lesiones en la piel. "Controlar la psoriasis no se trata únicamente de mejorar la piel. También significa ayudar a que las personas puedan recuperar actividades, tiempo y oportunidades que la enfermedad puede haber limitado", señala.

Sin embargo, la incorporación de nuevas alternativas no elimina las barreras económicas que afrontan los pacientes. El tratamiento de la psoriasis puede exigir gastos continuos y, al mismo tiempo, las limitaciones que provoca la enfermedad pueden reducir la capacidad de trabajar y generar ingresos. Para quienes no cuentan con cobertura de salud suficiente, ambos factores pueden dificultar aún más el acceso y la continuidad de la atención médica.

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