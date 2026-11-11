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Italia vs Francia EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la UEFA Nations League 2026

El equipo de Kylian Mbappé buscará la clasificación a la siguiente ronda en suelo italiano. Sigue la transmisión del partidazo por la fecha 5 de la UEFA Nations League.

La selección francesa se encuentra invicta en la UEFA Nations League 2026. Foto: composición LR/AFP
La selección francesa se encuentra invicta en la UEFA Nations League 2026. Foto: composición LR/AFP
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¿Dónde ver Italia vs Francia EN VIVO HOY? | Las potencias europeas se enfrentan en San Siro por la fecha 5 de la UEFA Nations League. El cotejo empezará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La gran duda en el conjunto comandado por Zinedine Zidane es Kylian Mbappé, quien no pudo entrenar con el grupo debido a unas molestias. Ambos equipos juegan por la punta del grupo A y el resultado puede ser clave para definir la clasificación a cuartos de final.

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¿A qué hora juegan Italia vs Francia?

En suelo peruano, el choque entre Italia vs Francia por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a las 2.45 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

LR Focus
  • México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver Italia vs Francia?

El duelo entre Italia vs Francia por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver Italia vs Francia online gratis?

Si deseas ver Italia vs Francia ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

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Pronósticos para el Italia vs Francia

Las principales casas de apuestas muestran un favoritismo para la selección francesa, que jugará de visita.

  • Betsson: gana Italia (3,70), empate (3,60), gana Francia (1,95)
  • Betano: gana Italia (3,85), empate (3,80), gana Francia (2,00)
  • Caliente: gana Italia (3,50), empate (3,70), gana Francia (1,98)
  • Bet365: gana Italia (3,90), empate (3,70), gana Francia (1,91)
  • 1XBet: gana Italia (3,86), empate (3,72), gana Francia (2,00)
  • Doradobet: gana Italia (3,66), empate (3,60), gana Francia (2,00).

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