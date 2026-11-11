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Universitario vs Regatas Lima: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Las Pumas tendrán que vencer a las chorrilanas para mantener el invicto en la Liga Peruana de Vóley. Revisa todo sobre el partidazo entre Universitario y Regatas.

Universitario de Deportes es líder e invicto de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Universitario/Regatas
Universitario de Deportes es líder e invicto de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Universitario/Regatas
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Universitario de Deportes registra un impresionante arranque de temporada. Las dirigidas por Francisco Hervás no solo ganaron todos sus partidos, también son el único equipo del campeonato que no perdió sets.

El próximo desafío de las Pumas será ante Regatas Lima por la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley. Las chorrillanas son uno de los equipos que mejor se reforzó y tiene como principal objetivo volver a levantar un título.

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¿Cuándo juegan Universitario vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El partido correspondiente a la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 15 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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¿A qué hora juega Universitario vs Regatas Lima vóley?

El duelo entre Universitario vs Regatas Lima iniciará alrededor de las 6.30 p. m. El cotejo arrancará apenas culmine el Deportivo Soan vs Rebaza Acosta.

¿En qué canal ver el partido Universitario vs Regatas Lima?

La transmisión por TV de este y todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. En caso no puedas acceder a este medio, La República te ofrece una cobertura completa con todas las incidencias y el punto a punto.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Universitario, San Martín, Alianza Lima y Atlético Atena lucharán por quedarse con el primer lugar en la siguiente jornada.

EQUIPOSPJSETSPUNTOS
1. Universitario412:012
2. San Martín412:112
3. Alianza Lima412:610
4. Atenea411:410
5. Regatas Lima49:67
6. Rebaza Acosta48:86
7. Deportivo Soan47:86
8. Olva Latino44:93
9. Wanka44:93
10. Circolo44:112
11. Géminis43:121
12. Perú Sub-1940:120

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