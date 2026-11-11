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Canal confirmado para ver GRATIS el partido amistoso Perú vs Bolivia por fecha FIFA desde Matute

La selección peruana espera volver al triunfo frente a su similar de Bolivia en Matute. Revisa cómo seguir el amistoso de la Bicolor por la fecha FIFA de noviembre.

La selección peruana solo jugará un amistoso en la fecha FIFA de noviembre. Foto: FPF
La selección peruana solo jugará un amistoso en la fecha FIFA de noviembre. Foto: FPF
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La selección peruana ya se encuentra concentrada con miras al que será su único amistoso en la fecha FIFA de noviembre. El entrenador Mano Menezes dirigirá al combinado nacional por primera vez en Matute y espera vencer a Bolivia para regalarle una alegría a los aficionados.

El duelo entre incaicos y altiplánicos se jugará este viernes 13 de noviembre. Aquellos hinchas que no puedan acudir al recinto victoriano podrán seguir las acciones de manera gratuita en señal abierta.

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¿Dónde ver el amistoso Perú vs Bolivia?

El enfrentamiento entre peruanos y bolivianos será transmitido EN VIVO GRATIS por televisión a través de la señal de América TV (Canal 4 y 704 en HD).

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¿Cómo ver el partido Perú vs Bolivia ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el partido Perú vs Bolivia online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de América tvGO. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por fecha FIFA?

En territorio nacional, el amistoso Perú vs Bolivia por la fecha FIFA de noviembre se jugará desde las 8.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (sábado 14/11)
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Convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Diego Romero (Universitario), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali-Colombia).
  • Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre-Brasil), Fabio Gruber (Mainz 05-Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague), Matías Lazo (FBC Melgar) y Matías Zegarra (FBC Melgar).
  • Volantes: Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907-Italia), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU Quito-Ecuador), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City SC-Estados Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva-Israel), Bassco Soyer (Gil Vicente-Portugal), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

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