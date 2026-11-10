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Fecha 5 Liga Peruana de Vóley 2026-2027: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo

Este sábado 14 de noviembre inicia la quinta jornada en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Alianza Lima, Universitario y San Martín se mantienen invictos en el campeonato. Foto: Alianza Lima Vóley/USMP Vóley/Universitario Vóley/composición LR
Alianza Lima, Universitario y San Martín se mantienen invictos en el campeonato. Foto: Alianza Lima Vóley/USMP Vóley/Universitario Vóley/composición LR
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Arranca una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La quinta fecha del torneo inicia este sábado 14 de noviembre y contará con duelos muy interesantes, teniendo el enfrentamiento entre la Universidad San Martín y Alianza Lima como el partido más atractivo del fin de semana.

El domingo 15 de noviembre, Géminis enfrentará a Atlético Atenea, mientras que Universitario de Deportes hará lo propio ante Regatas Lima en el último cotejo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 5

La quinta jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario y Regatas, equipos que ganaron en la fecha anterior.

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Sábado 14 de noviembre

  • Circolo vs Perú Sub-19 | 2.45 p. m. | Latina
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino | 5.00 p. m. | Latina
  • Universidad San Martín vs Alianza Lima | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 15 de noviembre

  • Géminis vs Atlético Atenea | 2.15 p. m. | Latina
  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta | 4.30 p. m. | Latina
  • Universitario de Deportes vs Regatas Lima | 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos del torneo se podrán ver a través del canal Latina (TV, web y app), pero también estarán disponibles completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

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¿Qué clubes participan en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

La presente edición del campeonato cuenta con la participación de la selección peruana Sub-19 que solo disputará la fase regular.

  • Alianza Lima
  • Club Atlético Atenea
  • Circolo Sportivo Italiano
  • Deportivo Géminis
  • Deportivo Soan
  • Olva Latino
  • Rebaza Acosta
  • Regatas Lima
  • Universidad San Martín de Porres
  • Universitario de Deportes
  • Deportivo Wanka
  • Perú Sub-19

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