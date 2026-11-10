Fecha 5 Liga Peruana de Vóley 2026-2027: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo Este sábado 14 de noviembre inicia la quinta jornada en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Arranca una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La quinta fecha del torneo inicia este sábado 14 de noviembre y contará con duelos muy interesantes, teniendo el enfrentamiento entre la Universidad San Martín y Alianza Lima como el partido más atractivo del fin de semana.

El domingo 15 de noviembre, Géminis enfrentará a Atlético Atenea, mientras que Universitario de Deportes hará lo propio ante Regatas Lima en el último cotejo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 5

La quinta jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario y Regatas, equipos que ganaron en la fecha anterior.

Sábado 14 de noviembre

Circolo vs Perú Sub-19 | 2.45 p. m. | Latina

Deportivo Wanka vs Olva Latino | 5.00 p. m. | Latina

Universidad San Martín vs Alianza Lima | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 15 de noviembre

Géminis vs Atlético Atenea | 2.15 p. m. | Latina

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta | 4.30 p. m. | Latina

Universitario de Deportes vs Regatas Lima | 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos del torneo se podrán ver a través del canal Latina (TV, web y app), pero también estarán disponibles completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

¿Qué clubes participan en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

La presente edición del campeonato cuenta con la participación de la selección peruana Sub-19 que solo disputará la fase regular.