Sofía Neves, voleibolista uruguaya de Rebaza Acosta, sorprendida con la Liga Peruana de Vóley: "Es mejor que varias de Europa" La voleibolista del conjunto chalaco reveló qué la convenció para arribar a la Liga Peruana de Vóley. Además, habló sobre el fanatismo de los hinchas en el país.

La Liga Peruana de Vóley se ha convertido en uno de los torneos más atractivos para las jugadoras extranjeras. Sofía Neves, puntera de Rebaza Acosta, se mostró sorprendida con el nivel que encontró al disputar sus primeros partidos.

La puntera del conjunto chalaco afronta un gran presente en la competición, pues es una de las máximas anotadoras del equipo.

Sofía Neves sorprendida con la Liga Peruana de Vóley

En una reciente entrevista con Perú21, Sofía Neves confesó los motivos que tuvo para elegir la Liga Peruana de Vóley como su próximo desafío profesional.

“Hace muchos años que la sigo, como muchas otras; me gusta ver voleibol. Era algo que quería explorar, porque hay una liga muy competitiva aquí. Me pareció muy interesante y también el hecho de que me acerca a casa, estaba buscando también estar más cerca a Uruguay. Perú me pareció una opción afín a todo ello”, manifestó.

Al ser consultada sobre los mejores aspectos del certamen, la voleibolista uruguaya no dudó en hacer una comparación con los torneos de Europa.

“(...) Una de ellas es el fanatismo que hay aquí por el deporte, cómo la gente acompaña a sus equipos, conoce sus contrataciones. Eso genera una competitividad, un plus, que nos empuja a ir adelante, a esforzarnos más. Eso quizá extrañé más cuando estaba en Europa, pocos tienen ese acompañamiento de los hinchas, esa calidez que encontré aquí, creo que con cualquier deporte, pero con el voleibol la verdad es que es un fenómeno aparte, muy lindo. Respecto al juego, creo que está al nivel de muchas ligas europeas; incluso, hoy por hoy, mejor que varias”, explicó.

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Rebaza Acosta, que se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones, tendrá que medirse contra Deportivo Soan en el último día de la jornada.

Sábado 14 de noviembre

Circolo vs Perú Sub-19 | 2.45 p. m. | Latina

Deportivo Wanka vs Olva Latino | 5.00 p. m. | Latina

Universidad San Martín vs Alianza Lima | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 15 de noviembre