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Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los partidos de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League.

Programación de los partidos de hoy, jueves 12 de noviembre. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy, jueves 12 de noviembre. Foto: composición LR/AFP
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Los partidos del jueves 12 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la UEFA Nations League y la Liga de Naciones de Concacaf. Entre los duelos destacados de hoy figura el choque de potencias entre Italia y Francia. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Las selecciones de Francia y España tienen una gran chance para clasificar a la siguiente ronda del certamen continental. Kylian Mbappé es duda para enfrentar a Italia, mientras que Lamine Yamal quedó descartado en la vigente campeona del mundo.

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Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Italia vs Francia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium
  • Inglaterra vs Croacia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney+ Premium
  • España vs República Checa
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Concacaf Nations League HOY

  • Antigua y Barbuda vs Trinidad y Tobago
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf
  • Curazao vs Panamá
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf

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