Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los partidos de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League.
Los partidos del jueves 12 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la UEFA Nations League y la Liga de Naciones de Concacaf. Entre los duelos destacados de hoy figura el choque de potencias entre Italia y Francia. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Las selecciones de Francia y España tienen una gran chance para clasificar a la siguiente ronda del certamen continental. Kylian Mbappé es duda para enfrentar a Italia, mientras que Lamine Yamal quedó descartado en la vigente campeona del mundo.
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Italia vs Francia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
- Inglaterra vs Croacia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+ Premium
- España vs República Checa
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Concacaf Nations League HOY
- Antigua y Barbuda vs Trinidad y Tobago
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf
- Curazao vs Panamá
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf