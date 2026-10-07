Programación fecha 11 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1
Este jueves arranca la jornada en el Torneo Clausura 2026. Universitario y Melgar protagonizarán el duelo de la fecha, mientras que el líder, Deportivo Garcilaso, jugará como local en el Cusco.
Inicia una nueva fecha en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada 11 nos trae grandes enfrentamientos este fin de semana, teniendo como plato fuerte el partido entre Universitario y Melgar. El actual líder, Deportivo Garcilaso, jugará como local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima serán visitantes.
La jornada comienza el jueves con el duelo entre CD Moquegua y Cienciano. El viernes, Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo, mientras que el sábado por la noche, Universitario enfrentará a Melgar. El domingo, UTC jugará ante Sporting Cristal y Alianza Lima visitará a Cusco FC, cerrando la fecha 11 en el Clausura.
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 11 del Torneo Clausura
Jueves 8 de octubre
- Universitario - Melgar: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Fabián Bustos es nuevo técnico de Universitario: el argentino vuelve para lograr el tetracampeonato de la Liga 1
- CD Moquegua vs Cienciano
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Atlético Grau vs Los Chankas
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: La Matanza
Viernes 9 de octubre
- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 10 de octubre
- ADT vs FC Cajamarca
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Universitario vs Melgar
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Monumental 'U' Marathon
Domingo 11 de octubre
- UTC vs Sporting Cristal
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Sport Boys vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Cusco vs Alianza Lima
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.