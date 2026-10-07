Programación fecha 11 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Inicia una nueva fecha en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada 11 nos trae grandes enfrentamientos este fin de semana, teniendo como plato fuerte el partido entre Universitario y Melgar. El actual líder, Deportivo Garcilaso, jugará como local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima serán visitantes.

La jornada comienza el jueves con el duelo entre CD Moquegua y Cienciano. El viernes, Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo, mientras que el sábado por la noche, Universitario enfrentará a Melgar. El domingo, UTC jugará ante Sporting Cristal y Alianza Lima visitará a Cusco FC, cerrando la fecha 11 en el Clausura.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 11 del Torneo Clausura

Jueves 8 de octubre

CD Moquegua vs Cienciano

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Atlético Grau vs Los Chankas

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: La Matanza

Viernes 9 de octubre

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 10 de octubre

ADT vs FC Cajamarca

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Universitario vs Melgar

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Monumental 'U' Marathon

Domingo 11 de octubre

UTC vs Sporting Cristal

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sport Boys vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Cusco vs Alianza Lima

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.