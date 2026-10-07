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Programación fecha 11 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Este jueves arranca la jornada en el Torneo Clausura 2026. Universitario y Melgar protagonizarán el duelo de la fecha, mientras que el líder, Deportivo Garcilaso, jugará como local en el Cusco.

Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y Universitario luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y Universitario luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Inicia una nueva fecha en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada 11 nos trae grandes enfrentamientos este fin de semana, teniendo como plato fuerte el partido entre Universitario y Melgar. El actual líder, Deportivo Garcilaso, jugará como local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima serán visitantes.

La jornada comienza el jueves con el duelo entre CD Moquegua y Cienciano. El viernes, Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo, mientras que el sábado por la noche, Universitario enfrentará a Melgar. El domingo, UTC jugará ante Sporting Cristal y Alianza Lima visitará a Cusco FC, cerrando la fecha 11 en el Clausura.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 11 del Torneo Clausura

Jueves 8 de octubre

  • CD Moquegua vs Cienciano
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Atlético Grau vs Los Chankas
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: La Matanza

Viernes 9 de octubre

  • Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 10 de octubre

  • ADT vs FC Cajamarca
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Universitario vs Melgar
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Monumental 'U' Marathon

Domingo 11 de octubre

  • UTC vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Sport Boys vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Cusco vs Alianza Lima
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.

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