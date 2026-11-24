Libertex lanza MCP para conectar sus datos de mercado con ChatGPT y Claude Los traders ya pueden conectar su agente de IA con Libertex para consultar las últimas cotizaciones de mercado, históricos de precios, noticias y condiciones de trading.

MCP permite integrar información financiera de Libertex con asistentes de IA para agilizar el análisis de los mercados. Foto: Difusión

MCP permite integrar información financiera de Libertex con asistentes de IA para agilizar el análisis de los mercados. Foto: Difusión

Libertex presenta Libertex MCP, un nuevo conector que permite integrar los datos de su plataforma en agentes de IA basados en LLM, como ChatGPT y Claude. Gracias a esta herramienta, los traders de Libertex pueden formular preguntas sobre los mercados financieros al agente de IA que utilicen normalmente y obtener respuestas inmediatas basadas en los datos del bróker.

Una vez conectada, la IA puede consultar cotizaciones, las últimas noticias, e información sobre instrumentos, condiciones de trading y funcionalidades de Libertex. Las consultas se realizan en lenguaje natural, directamente desde el chat.

El lanzamiento constituye la primera fase de un despliegue previsto en dos etapas, cuyo objetivo es mejorar la experiencia del usuario al facilitar el acceso a datos de mercado en tiempo real y ayudar a los traders a interpretar la información disponible con mayor claridad.

Los datos de Libertex, al alcance de los agentes de IA

No cabe duda de que la IA conversacional está transformando la forma en que los traders analizan los mercados financieros. Ahora, el innovador sistema de Libertex MCP integra los datos de la plataforma con modelos como ChatGPT y Claude, de modo que sus respuestas no se basen únicamente en conocimientos generales, sino también en información obtenida directamente de Libertex.

La integración se realiza mediante MCP (Model Context Protocol), un estándar abierto que permite a los modelos de IA interactuar con herramientas externas y bases de datos actualizadas. Cuando el trader plantea una consulta en el chat, el agente responde con un resumen, una tabla o una explicación clara.

Los usuarios también pueden consultar históricos de precios, el catálogo de instrumentos y el calendario económico para analizar la evolución de un activo, consultar qué productos puede operar y prepararse para las siguientes publicaciones económicas.

Gracias a la aplicación de esta tecnología, los clientes de Libertex pueden acceder de forma más sencilla y ágil a información contrastada para analizar el mercado a través de los datos de trading que los agentes de IA reciben a través del conector. Es importante tener en cuenta que las respuestas generadas no constituyen asesoramiento ni recomendaciones oficiales de inversión por parte del bróker. Los traders deben seguir aplicando medidas de gestión del riesgo y realizar sus propios análisis.

Toda la información a su alcance, gracias a la IA

Libertex pone a disposición de los traders una selección de instrucciones predefinidas (prompts) que permiten realizar consultas de forma rápida. Cada plantilla puede adaptarse para incluir otros instrumentos, períodos o zonas horarias.

Por ejemplo, pueden consultar el precio del EURUSD, su spread, la hora de la cotización y el estado del mercado, preguntar sobre la evolución de las acciones de Tesla durante el último mes, o consultar las especificaciones exactas del oro, swaps y volumen mínimo. Las plantillas también permiten comparar instrumentos, examinar parámetros de trading y pedir todas las explicaciones que necesiten.

Además de obtener respuestas inmediatas, los traders pueden programar consultas para que su IA las ejecute automáticamente a una hora determinada. Por ejemplo, pueden solicitar a ChatGPT o Claude un resumen diario de las noticias más relevantes o un informe sobre la evolución de determinados activos a partir de los datos de Libertex MCP.

Antes de utilizar esta práctica función, se recomienda consultar las condiciones de cada cuenta, ya que la frecuencia permitida para ejecutar tareas programadas varía según el tipo de plan.

Conexión en unos pocos pasos

Libertex MCP está disponible en los planes gratuitos y de pago de ChatGPT y Claude. Para utilizarlo, no es necesario introducir las credenciales de acceso a Libertex. En Claude, el conector personalizado incluido en el plan gratuito es suficiente, aunque se requiere un plan de pago para conectar varios conectores personalizados.

La configuración se realiza desde los ajustes del propio agente, donde el usuario añade Libertex MCP como conector personalizado o plugin antes de iniciar un nuevo chat. Libertex ofrece una guía de uso detallada con los pasos necesarios para utilizar ambos agentes.

Los traders también pueden saber cuándo se utilizan los datos de Libertex. En ChatGPT, seleccionan Libertex MCP antes de realizar una consulta, mientras que en Claude pueden pedir al agente que dé prioridad a este conector y ver cuándo se ha utilizado en los detalles de la respuesta.

Una vez configurado Libertex MCP desde un navegador de escritorio, también puede utilizarse en la app móvil de ChatGPT con la misma cuenta. La conexión desde la app móvil de Claude aún está en fase beta.

Aspectos clave antes de empezar

Con este nuevo conector, los traders pueden acceder a información de mercado de Libertex desde sus cuentas de ChatGPT o Claude para seguir los movimientos del mercado, analizar instrumentos y programar actualizaciones periódicas.

La primera fase de Libertex MCP ofrece datos de mercado y análisis generados por IA. En fases posteriores, está previsto incorporar funciones que permitirán al agente abrir o cerrar operaciones y consultar el saldo y las posiciones del trader. Libertex dará a conocer más detalles una vez que la segunda fase esté plenamente disponible.

Libertex MCP se ha diseñado pensando en los traders, para que puedan acceder más fácilmente a la información de los mercados y aprovechar las funcionalidades de Libertex, despejando dudas consulta a consulta.

Para consultar todos los ejemplos de prompts y acceder a la guía completa de configuración, haga clic aquí.

Aviso legal: Las herramientas de IA de terceros pueden generar respuestas inexactas, incompletas o desactualizadas. Las respuestas que genera la IA son únicamente informativas y no tienen en cuenta la situación financiera de cada usuario. Tampoco constituyen asesoramiento de inversión, recomendaciones ni señales de trading respaldadas por la empresa. Cada usuario toma sus decisiones de trading bajo su propia responsabilidad.

[PUBLIRREPORTAJE]