Presidente de IPAE: "Las regiones tienen una oportunidad de desarrollo incluso con tasas de crecimiento más grandes que en Lima" | Foto: difusión

Presidente de IPAE: "Las regiones tienen una oportunidad de desarrollo incluso con tasas de crecimiento más grandes que en Lima" | Foto: difusión

Desde Cusco, en el marco del CADE Ejecutivos 2026, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, sostuvo que las regiones tienen mejores condiciones para crecer que la capital y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo.

"(…) Regiones que están trabajando con mucha actividad minera o agroexportadora tienen tasas de crecimiento altas, pleno empleo y Lima no tiene esa suerte", señaló para La República.

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Sin embargo, advirtió que este avance enfrenta un obstáculo en la administración pública local. Según explicó, aunque los territorios del interior se sienten desatendidos política y económicamente por el Ejecutivo, "en la práctica, las regiones y las municipalidades están demostrando muy poca capacidad de ejecución y de gestión".

Para el ingeniero, el proceso de descentralización "no fue lo suficientemente detallado y prolijo para lograr que la desconcentración política se traduzca en un desarrollo de las regiones".

Otro factor que señaló Galdós para sostener la economía regional es la falta de conectividad vial. El titular de IPAE cuestionó la ausencia de vías adecuadas para trasladar la producción local hacia los mercados costeros, como ocurre en Huancayo o Ayacucho.

"Se necesita una infraestructura mínima y decente y no es algo tan complejo. Se necesita solamente una voluntad política y un foco para eso", apuntó.

En esa línea, señaló que el mecanismo más rápido y eficiente para cerrar esta brecha es Obras por Impuestos, y puso como ejemplo la construcción de la carretera entre Arequipa, Matarani y La Joya con participación de empresas mineras.

En el plano macroeconómico, Galdós indicó que el objetivo central del país debe ser la expansión económica para reducir las brechas sociales. "Porque socialmente tenemos que acabar con la pobreza y la única manera de acabar con la pobreza es tener una tasa de crecimiento que vaya por encima del 6,5% o 7% (...)", precisó.