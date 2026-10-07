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Lionel Messi cerró su leyenda con la Selección de Argentina y publicó una emotiva carta en sus redes sociales

"Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", posteó el '10' de la "Albiceleste".

Lionel Messi
Lionel MessiAFP
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El 6 de octubre de 2026 quedará marcado en los libros de historia como el día en que el fútbol vio salir por última vez a su máximo exponente con la camiseta celeste y blanca. Lionel Messi se despidió formalmente de la Selección Argentinaen una noche inolvidable en el estadio Más Monumental, que cargó con más de 80.000 espectadores.

Las lágrimas en las tribunas y los cánticos eternos anticipaban lo inevitable. Fiel a su leyenda, el astro de 39 años no salió a cumplir el trámite; salió a regalar una última obra de arte. Argentina venció 3-0. El genio de Rosario manejó los hilos del partido con la nostalgia de quien sabe que está pisando su jardín por última vez. Firmó dos asistencias magistrales (para Nicolás Otamendi y Nico Paz) y, al minuto 71, el destino le otorgó un penal. Con sutileza, mandó la pelota al fondo de la red para decretar su gol número 126 con la Albiceleste.

Cuando el árbitro pitó el final, el fútbol cambió para siempre. Sus compañeros lo elevaron por los aires mientras el estadio coreaba su nombre. Visiblemente quebrado, con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, Messi tomó el micrófono para dirigirse a su gente: “No venir más va a ser un dolor muy grande... Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Los quiero”, dijo tras una secuencia de drones que iluminaron el cielo y le dedicaron un emotivo homenaje.

Carta al mundo

Luego de procesar la inmensidad de las emociones vividas en la cancha, el capitán acudió a su cuenta oficial de Instagram para dedicarle sus últimas palabras de agradecimiento a todos.

“Ayer (martes) fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”.

“Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, publicó el ‘10’ de Argentina.

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