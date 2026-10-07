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Deportes

Barcelona - Getafe: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 de LaLiga de España

Los equipos de Barcelona y Getafe se enfrentarán en el Spotify Camp Nou en uno de los primeros partidos por la octava jornada de LaLiga española.

Barcelona recibe a Getafe en el Spotify Camp Nou. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona recibe a Getafe en el Spotify Camp Nou. Foto: LaLiga/composición LR
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Barcelona buscará mantener el primer lugar en LaLiga de España. El actual líder recibirá a Getafe con el objetivo de conseguir su octavo triunfo al hilo en el presente campeonato. Los dirigidos por Hansi Flick llegan a este duelo tras vencer 3-1 a Sevilla de visita y ahora enfrentarán a un equipo que se encuentra ubicado en mitad de tabla.

En cuanto a Getafe, superó por la mínima a Málaga en su último partido por LaLiga española. Actualmente, el conjunto azul marcha en el onceavo lugar con 8 puntos, luego de haber ganado en dos ocasiones, empatado en dos y tras haber caído en tres partidos del campeonato.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Getafe?

Ambos equipos se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou. Este escenario tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?

El encuentro inicia desde las 11.30 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 10.30 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11.30 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.30 p. m.
  • España: 6.30 p. m.
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¿En qué canal ver Barcelona vs Getafe?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Getafe por la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el Barcelona vs Getafe

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Barcelona sobre Getafe.

  • Betsson: gana Barcelona (1,07), empate (11,50), gana Getafe (27,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,08), empate (9,50), gana Getafe (45,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,08), empate (12,00), gana Getafe (23,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,08), empate (16,50), gana Getafe (40,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,08), empate (11,50), gana Getafe (23,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,08), empate (11,00), gana Getafe (26,00).

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