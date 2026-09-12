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La reciente clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes generó diversas reacciones. Más allá de la alegría presente en sus aficionados, uno de los que se pronunció sobre este suceso fue el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas.

El directivo festejó que las vigentes tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley participen por segunda ocasión consecutiva en el máximo certamen continental. En ese sentido, indicó que la gestión de la FPV fue clave para que las victorianas obtengan el último cupo.

Gino Vegas sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley

"Eso (clasificación) gracias a un trabajo en conjunto de la Federación Peruana de Vóley y la Confederación Sudamericana de Vóley. Tomando como ejemplo que siempre hay un wild card (invitación especial) en el Mundial de Clubes…Sabiendo que la sede era en Brasil, se trabajó para que se le otorgara un cupo más a Sudamérica; en este caso, recayó en Alianza que quedó en tercer puesto en el Sudamericano de Clubes", manifestó para Latina TV.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley añadió que esta experiencia será importante para el desarrollo de Alianza Lima. "Es muy bueno que Alianza pueda volver a participar en el Mundial porque, internacionalmente, les va a dar un mayor rodaje", concluyó.

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

El Mundial de Clubes de Vóley 2026, que se realizará en la ciudad de São Paulo (Brasil), arrancará el 8 de diciembre y culminará el 13 del mismo mes. Al igual que la pasada edición, se contará con ocho equipos divididos en dos grupos.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026

El equipo comandado por Alejandro Schneider integra el grupo A.

Alianza Lima (Perú)

(Perú) Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)

(Brasil) NEC Red Rockets Kawasaki (Japón)

(Japón) Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía)







