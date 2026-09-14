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Alianza Lima responde a Universitario tras denuncia de maltratos en el clásico: "El club ejecutó el protocolo aprobado"

Luego de las declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario, el club victoriano brindó sus descargos a través de un extenso comunicado.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Universitario en Matute. Foto: composición LR/A Presión/Alianza Lima
Alianza Lima perdió 2-1 ante Universitario en Matute. Foto: composición LR/A Presión/Alianza Lima
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El último clásico del fútbol peruano se vio envuelto en una polémica luego de que Universitario de Deportes denunciara maltratos hacia su delegación en Matute. Ante las declaraciones de Franco Velazco, Alianza Lima se pronunció a través de un comunicado.

El administrador del conjunto merengue indicó que estuvo encerrado en los camerinos por más de 3 horas. Además, cuestionó la precaria condición del palco que se le asignó.

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Respuesta de Alianza Lima a Universitario tras denuncia

“El dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes. Ese protocolo establece las ubicaciones asignadas a las delegaciones, las zonas de circulación restringida y las condiciones aplicables durante el desarrollo del evento”, se lee al inicio del escrito.

En ese sentido, Alianza Lima reafirmó que se aplicaron los protocolos establecidos para la delegación visitante durante el clásico del Torneo Clausura de la Liga 1.

“El club ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado. Las ubicaciones y condiciones aplicables a ambas delegaciones fueron las establecidas en dicho protocolo y eran de conocimiento previo de las partes”, explicaron.

“El club cuenta con la documentación del dispositivo y con el registro del encuentro, y los pondrá a disposición de la instancia que corresponda”, concluyeron.

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

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Franco Velazco denuncia maltratos de Alianza Lima en el clásico

Durante su intervención en el programa ‘Hablemos de Max’, el administrador de Universitario de Deportes calificó la conducta de Alianza Lima como “reprochable”.

“Lamentable la forma como los directivos del club Universitario de Deportes hemos sido tratados durante el clásico. Hubo situaciones reprochables. Tenernos a nosotros, literalmente, encerrados en la zona del camerino visitante, con una serie de argumentos que yo considero sin ningún tipo de fundamento”, sostuvo.

“Para mí, la directiva de Alianza se ha comportado como un equipo chico. Nos han tratado como un equipo chico. El comportamiento ha sido de un equipo chico. Han tenido, por ejemplo, seguridad interna en la zona de visita dentro del camerino. Bueno, en la zona cercana al camerino. Habían puesto dos tipos de seguridad permanentemente grabando los movimientos que teníamos. Esta persona de seguridad, entiendo yo, ha sido su primer clásico como jefe de seguridad, estaba totalmente despistado, no tenía ningún tipo de respuesta”, agregó.

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