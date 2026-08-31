Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ignacio Buse cerró una semana histórica para el tenis peruano con la conquista en Winston-Salem 2026. La primera raqueta nacional derrotó al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2 en la final y consiguió el segundo título ATP de su carrera. Además del logro obtenido, recibió un importante premio económico.

Luego del gran rendimiento mostrado en suelo estadounidense, Ignacio Buse fue premiado con una exorbitante suma de dinero tras haber conseguido el primer lugar del torneo. Con el título conseguido, ‘Nacho’ recibió el monto de 112.420 mil dólares, equivalente a un total de 378.000 soles.

Ignacio Buse y el monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

El ATP 250 Winston-Salem repartió un total de 818.240 dólares entre sus participantes. Más allá del importante logro deportivo, el triunfo de Ignacio Buse también representó un significativo beneficio económico para el jugador de 22 años. De acuerdo con la distribución oficial de premios del torneo, el peruano recibió 112.420 mil dólares, monto equivalente aproximadamente a S/. 378.000. Además de ello, sumó 250 puntos para el ranking ATP, mientras que el subcampeón obtuvo USD 64.465 y 165 unidades para la tabla.

La consagración de Ignacio Buse puso fin a una espera de 33 años para que un tenista peruano volviera a conquistar un torneo ATP sobre cancha dura. Su victoria ante Arthur Fery también lo convirtió en el campeón más joven en la historia del certamen. Tengamos en cuenta que este título llegó justo antes de la participación de ‘Nacho’ en el US Open 2026, donde afrontará un nuevo desafío en uno de los cuatro Grand Slam de la temporada.

¿En qué puesto del ranking ATP se ubica Ignacio Buse?

Tras el título, Ignacio Buse logró su mejor ranking dentro de su carrera profesional. La reciente consagración en Winston-Salem le permitió subir hasta el puesto en el puesto 30. Con este ascenso, ‘Nacho’ se suma a Pablo Arraya (29°) y Jaime Yzaga (18°) en el selecto grupo de tenistas peruanos que llegaron a estar entre los treinta primeros en el ATP.