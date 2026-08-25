Christian Cueva reveló qué futbolistas jóvenes pueden marcar la diferencia en la selección peruana: "Hay que darles confianza"

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Christian Cueva se muestra optimista sobre el futuro de la selección peruana. En medio del buen momento que vive Sport Boys, el futbolista del cuadro chalaco habló en el programa Doble Punta, donde fue consultado acerca de los jóvenes talentos que podrían destacar en el fútbol peruano. ‘Aladino’ mencionó a tres jóvenes que, según su consideración, tienen condiciones para marcar la diferencia con la camiseta blanquirroja.

Durante la entrevista, el volante resaltó el talento de Piero Quispe, Piero Cari y Jostin Alarcón, mencionando que se les debe brindar seguridad cuando sean convocados en la selección peruana: “Lo único que tienen que pensar es en darles confianza, poder crear un grupo humano bueno dentro de la selección”, indicó Christian Cueva.

Christian Cueva mencionó a tres futbolistas que pueden marcar la diferencia en la selección peruana

Luego de mencionar a los tres jóvenes, ‘Aladino’ elogió a uno por uno y destacó sus virtudes. Empezando por Piero Quispe, Cueva aseguró que es uno de los futbolistas a los que le ve mayor potencial para la ‘Bicolor’. “A mí me encanta Piero Quispe, me hubiese gustado estar ahí con él ahorita, en una selección, compartir mucho más tiempo”, aseguró Christian Cueva.

En el caso de Piero Cari, fue más contundente. El futbolista blanquiazul recibió elogios por su calidad, aunque consideró que todavía necesita ganar confianza y mostrar una mayor personalidad dentro del campo. Finalmente, destacó a Jostin Alarcón, su compañero en Sport Boys, de quien resaltó especialmente sus condiciones técnicas.

¿Cuándo se juegan los próximos partidos de la selección peruana?

La selección peruana pactó cuatro duelos amistosos para las próximas fechas FIFA. El primero de ellos se realizará el 26 de septiembre ante Estados Unidos en Orlando, Florida. Luego del partido ante el cuadro estadounidense, enfrentará a México en New Jersey, el 29 del mismo mes. Para octubre, se verá las caras ante Canadá y Colombia.