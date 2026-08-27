Partidos de Real Madrid en Champions 2026-27: fixture y rivales confirmados

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El sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 ha determinado los contrincantes que enfrentará el Real Madrid en esta edición del torneo. Dirigido por José Mourinho, el equipo buscará destacar en el campeonato de clubes más importante a nivel mundial, con la aspiración de llegar a la gran final en el Estadio Metropolitano y reclamar su decimosexto título para reafirmar su supremacía en Europa.

En su tercera temporada consecutiva, la Champions League sigue con el formato de fase de liga, dejando atrás las viejas fases de grupos. Cada escuadra jugará ocho encuentros para avanzar en la competencia. Los ocho mejores avanzan directo a los octavos, mientras que los clasificados del 9.º al 24.º puesto deberán jugar los playoffs.

En este contexto, el Real Madrid se enfrentará a equipos como el Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donestk, Lask y AEK Athens. Dado el formato, no se cruzará con clubes españoles, por lo que no habrá clásicos contra el Barcelona. Aún así, se esperan partidos emocionantes de gran interés.

Calendario del Real Madrid en la UEFA Champions League 2026-27

A continuación, los rivales del Real Madrid y los estadios donde se disputarán los partidos en esta fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El objetivo del equipo es culminar entre los primeros ocho para acceder directamente a los octavos de final. Los partidos como locales se jugarán en el Estadio Santiago Bernabéu.

Partidos Estadio Real Madrid vs Inter de Milán Estadio Santiago Bernabéu Arsenal vs Real Madrid Emirates Stadium Real Madrid vs PSV Estadio Santiago Bernabéu Roma vs Real Madrid Estadio Olímpico de Roma Real Madrid vs Leipzig Estadio Santiago Bernabéu Shakhtar Donestk vs Real Madrid Stamford Bridge Real Madrid vs Lask Estadio Santiago Bernabéu AEK Athens vs Real Madrid Agia Sofía

Fechas de partidos del Real Madrid en la Champions League 2026-27