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Partidos de Real Madrid en Champions 2026-27: fixture y rivales confirmados

Desde el Foro Grimaldi en Mónaco se celebró el sorteo de la Champions League 2026-27. Descubre aquí el calendario completo del Real Madrid en su camino hacia una nueva 'Orejona'.

Fixture confirmado del Real Madrid en la Champions League 2026-27.
Fixture confirmado del Real Madrid en la Champions League 2026-27. | AFP
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El sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 ha determinado los contrincantes que enfrentará el Real Madrid en esta edición del torneo. Dirigido por José Mourinho, el equipo buscará destacar en el campeonato de clubes más importante a nivel mundial, con la aspiración de llegar a la gran final en el Estadio Metropolitano y reclamar su decimosexto título para reafirmar su supremacía en Europa.

PUEDES VER: EN VIVO Sorteo UEFA Champions League 2026-27: minuto a minuto de los rivales de Barcelona, Real Madrid y PSG

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En su tercera temporada consecutiva, la Champions League sigue con el formato de fase de liga, dejando atrás las viejas fases de grupos. Cada escuadra jugará ocho encuentros para avanzar en la competencia. Los ocho mejores avanzan directo a los octavos, mientras que los clasificados del 9.º al 24.º puesto deberán jugar los playoffs.

En este contexto, el Real Madrid se enfrentará a equipos como el Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donestk, Lask y AEK Athens. Dado el formato, no se cruzará con clubes españoles, por lo que no habrá clásicos contra el Barcelona. Aún así, se esperan partidos emocionantes de gran interés.

Calendario del Real Madrid en la UEFA Champions League 2026-27

A continuación, los rivales del Real Madrid y los estadios donde se disputarán los partidos en esta fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El objetivo del equipo es culminar entre los primeros ocho para acceder directamente a los octavos de final. Los partidos como locales se jugarán en el Estadio Santiago Bernabéu.

PartidosEstadio
Real Madrid vs Inter de MilánEstadio Santiago Bernabéu
Arsenal vs Real MadridEmirates Stadium
Real Madrid vs PSVEstadio Santiago Bernabéu
Roma vs Real MadridEstadio Olímpico de Roma
Real Madrid vs LeipzigEstadio Santiago Bernabéu
Shakhtar Donestk vs Real MadridStamford Bridge
Real Madrid vs LaskEstadio Santiago Bernabéu
AEK Athens vs Real MadridAgia Sofía

Fechas de partidos del Real Madrid en la Champions League 2026-27

  • Fecha 1: Real Madrid vs Inter de Milán | 8–10 de septiembre de 2026
  • Fecha 2: Arsenal vs Real Madrid | 13-14 de octubre de 2026
  • Fecha 3: Real Madrid vs PSV | 20-21 de octubre de 2026
  • Fecha 4: Roma vs Real Madrid | 3-4 de noviembre de 2026
  • Fecha 5: Real Madrid vs Leipzig | 24-25 de noviembre de 2026
  • Fecha 6: Shakhtar Donestk vs Real Madrid | 8-9 de diciembre de 2026
  • Fecha 7: Real Madrid vs Lask | 19-20 de enero de 2027
  • Fecha 8: AEK Athens vs Real Madrid | 27 de enero de 2027
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