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Pedro García sorprendió al elogiar a Eryc Castillo y aseguró que podría jugar en otro equipo: "Tiene nivel para haber ido a Boca Juniors"

El periodista deportivo habló sobre el gran momento que atraviesa Eryc Castillo en Alianza Lima y sostuvo que tiene condiciones para haber sido considerado en Boca Juniors.

Pedro García aseguró que Eryc Castillo tiene nivel para jugar en Boca Juniors. Foto: Alianza Lima/Doble Punta/composición LR
Pedro García aseguró que Eryc Castillo tiene nivel para jugar en Boca Juniors. Foto: Alianza Lima/Doble Punta/composición LR
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Eryc Castillo atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol peruano. El atacante viene siendo determinante en Alianza Lima, con cinco goles en sus últimos partidos del Torneo Clausura 2026. Su rendimiento lo ha convertido en una de las principales figuras del equipo dirigido por Pablo Guede. Precisamente, este presente motivó a que el periodista Pedro García hiciera una comparación del futbolista blanquiazul con Enner Valencia, delantero ecuatoriano que recientemente fichó por Boca Juniors.

El comunicador consideró que la ‘Culebra’ tiene mayores argumentos que Enner Valencia para ocupar un lugar en el cuadro argentino. “Castillo podría haber ido a Boca, tiene nivel para ser el delantero de Boca en lugar de Enner Valencia”, indicó Pedro García durante el programa Vamos al VAR.

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Pedro García sorprendió al elogiar a Eryc Castillo y aseguró que podría jugar en Boca Juniors

El periodista deportivo destacó las principales características del actual goleador de Alianza Lima, indicando que encajaría en el juego de Boca Juniors. “Demuéstrame que Castillo no tendría opción de jugar y triunfar en Boca, tranquilamente. Velocidad, decisión, remate de media distancia. Está entero. Con (Leandro) Paredes poniéndole ‘¡Corre!’, ¿crees que no va a llegar?”, afirmó García.

Para el comunicador, Eryc Castillo, que actualmente juega en Alianza Lima, es muy diferente al futbolista que llegó al club el año pasado. Pedro García resaltó su evolución para definir y su capacidad para llegar al área. "El Castillo de hoy día no es el Castillo que llegó en el verano del 2025. Es un mejor jugador, más vertical, con definición. Ya no juega de extremo, sino por dentro", explicó.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima enfrentará a Melgar en Arequipa por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Este cotejo se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana). El escenario para este enfrentamiento será el Monumental de la UNSA.

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