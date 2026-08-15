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Deportes

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las competencias del continente sudamericano y europeo.

Boca Juniors, Alianza Lima y Sevilla juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: AFA/Liga1/LaLiga/composición LR
Boca Juniors, Alianza Lima y Sevilla juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: AFA/Liga1/LaLiga/composición LR
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Los partidos de este sábado 15 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1, Liga Femenina y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Continúa la quinta jornada en el Torneo Clausura. Este sábado, se juegan unos partidazos en el campeonato peruano: ADT vs Alianza Atlético, Los Chankas vs Melgar y Alianza Lima vs UTC. De igual manera, regresan las ligas europeas en países como España, Países Bajos y Portugal.

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Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

  • ADT vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Los Chankas vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs UTC
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Minas vs Ayacucho
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Estudiantil CNI vs Comerciantes
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Flamengo FBC vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Universitario vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Alavés vs Getafe
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sevilla vs Rayo Vallecano
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Aldosivi vs Tigre
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • San Lorenzo vs Unión Santa Fe
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Belgrano vs Independiente Rivadavia
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Newell’s vs Deportivo Riestra
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Platense vs Boca Juniors
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Real Oruro vs Oriente Petrolero
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Guabirá vs The Strongest
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Blooming vs Aurora
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Fluminense vs Palmeiras
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Premiere
  • Athletico-PR vs Bragantino
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Premiere
  • Sao Paulo vs Coritiba
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Limache vs Universidad de Chile
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Everton vs Audax
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 6.05 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Boyacá Chicó vs Junior
  • Hora: 8.10 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Cúcuta vs Águilas Doradas
  • Hora: 8.10 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Manta vs Leones del Norte
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Guayaquil City vs Libertad
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Mushuc Runa vs Barcelona SC
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Copa Italia HOY

  • Catanzaro vs Sudtirol
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Udinese vs Padova
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Venezia vs Modena
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: DSports
  • Torino vs Carrarese
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Eredivisie de Países Bajos HOY

  • Willem II vs Nijmegen
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Utrecht vs AZ Alkmaar
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Excelsior vs PSV
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sittard vs Cambuur
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Guaraní vs Rubio Ñú
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Alverca vs Estrela
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Académico Viseu vs Santa Clara
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Rio Ave vs Oporto
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • CA Cerro vs Albion
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: VTV++
  • Juventud vs Montevideo City
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: VTV++
  • Racing Montevideo vs Nacional
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: VTV++
  • Wanderers vs Cerro Largo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: VTV++

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Estudiantes de Mérida vs Anzoátegui FC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Universidad Central vs Caracas
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Portuguesa vs Trujillanos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Puerto Cabello vs Rayo Zuliano
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
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