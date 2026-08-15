Partidos de hoy, sábado 15 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las competencias del continente sudamericano y europeo.
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Los partidos de este sábado 15 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1, Liga Femenina y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Continúa la quinta jornada en el Torneo Clausura. Este sábado, se juegan unos partidazos en el campeonato peruano: ADT vs Alianza Atlético, Los Chankas vs Melgar y Alianza Lima vs UTC. De igual manera, regresan las ligas europeas en países como España, Países Bajos y Portugal.
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Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY
- ADT vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs UTC
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Minas vs Ayacucho
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Estudiantil CNI vs Comerciantes
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Flamengo FBC vs Sporting Cristal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Universitario vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de LaLiga de España HOY
- Alavés vs Getafe
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Sevilla vs Rayo Vallecano
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Aldosivi vs Tigre
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
- San Lorenzo vs Unión Santa Fe
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Belgrano vs Independiente Rivadavia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Newell’s vs Deportivo Riestra
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
- Platense vs Boca Juniors
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Real Oruro vs Oriente Petrolero
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Guabirá vs The Strongest
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Blooming vs Aurora
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Fluminense vs Palmeiras
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Premiere
- Athletico-PR vs Bragantino
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Premiere
- Sao Paulo vs Coritiba
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Fanatiz
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Limache vs Universidad de Chile
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Everton vs Audax
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe
- Hora: 6.05 p. m.
- Canal: Win Sports
- Boyacá Chicó vs Junior
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win Sports
- Cúcuta vs Águilas Doradas
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Manta vs Leones del Norte
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Guayaquil City vs Libertad
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Mushuc Runa vs Barcelona SC
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos de la Copa Italia HOY
- Catanzaro vs Sudtirol
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Udinese vs Padova
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Venezia vs Modena
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: DSports
- Torino vs Carrarese
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Eredivisie de Países Bajos HOY
- Willem II vs Nijmegen
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Utrecht vs AZ Alkmaar
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Excelsior vs PSV
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sittard vs Cambuur
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Guaraní vs Rubio Ñú
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Alverca vs Estrela
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Académico Viseu vs Santa Clara
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Rio Ave vs Oporto
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- CA Cerro vs Albion
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: VTV++
- Juventud vs Montevideo City
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: VTV++
- Racing Montevideo vs Nacional
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: VTV++
- Wanderers vs Cerro Largo
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: VTV++
Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY
- Estudiantes de Mérida vs Anzoátegui FC
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Universidad Central vs Caracas
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Portuguesa vs Trujillanos
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Puerto Cabello vs Rayo Zuliano
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: FUTVE