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Portugal - Gales: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Liga de Naciones 2026

Las selecciones de Portugal y Gales se enfrentarán este jueves 24 de septiembre en uno de los partidos más llamativos de la primera jornada de la Liga de Naciones.

Portugal y Gales se enfrentan en la Liga de Naciones. Foto: UEFA/composición LR
Portugal y Gales se enfrentan en la Liga de Naciones. Foto: UEFA/composición LR
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Portugal busca iniciar con pie derecho su camino en la UEFA Nations League. El equipo luso enfrentará a la selección de Gales en uno de los primeros duelos de la primera jornada. El conjunto dirigido por Jorge Jesus llega a este duelo tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial.

En cuanto al elenco visitante, no participó en el último certamen mundialista, pero disputó algunos partidos amistosos donde no tuvo triunfos. Ahora, enfrentará a una de las mejores selecciones del continente europeo con el objetivo de dar una sorpresa.

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¿Cuándo juega Portugal vs Gales?

Ambos equipos se enfrentan el jueves 24 de septiembre en el estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

¿A qué hora juega Portugal vs Gales?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.
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¿En qué canal ver Portugal vs Gales?

Puedes ver el enfrentamiento entre Portugal y Gales por Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la Liga de Naciones.

Pronósticos para el Portugal vs Gales

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Portugal sobre Gales.

  • Betsson: gana Portugal (1,26), empate (5,25), gana Gales (11,50)
  • Betano: gana Portugal (1,24), empate (6,10), gana Gales (12,50)
  • Bet365: gana Portugal (1,22), empate (5,75), gana Gales (13,00)
  • 1XBet: gana Portugal (1,26), empate (5,95), gana Gales (13,00)
  • Caliente: gana Portugal (1,26), empate (5,80), gana Gales (11,00)
  • Doradobet: gana Portugal (1,25), empate (6,00), gana Gales (12,00).

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