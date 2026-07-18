Es falso el video de Lionel Messi simulando una falta durante el Mundial 2026: fue creado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido un video que supuestamente muestra a Lionel Messi simulando una falta durante un partido del Mundial 2026.

LO VERDADERO:

El video presenta múltiples anomalías visuales, como deformaciones y movimientos inconsistentes, incompatibles con una grabación real.

Un análisis con herramientas especializadas en detección de contenido generado con inteligencia artificial indicó una alta probabilidad de que el video hubiera sido creado mediante IA.

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comenzó a circular en redes sociales un video que supuestamente mostraba a Lionel Messi simulando una falta durante el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 222.000 'me gusta', 15.400 comentarios y fue reposteado más de 8.700 veces.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Sin embargo, un análisis del video permitió identificar varias inconsistencias compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial. En la secuencia, el balón desaparece justo cuando Lionel Messi cae al césped; además, el uniforme de Suiza presenta un short de color distinto al utilizado por la selección, y entre el público se aprecia fugazmente una mano con seis dedos, una anomalía característica de imágenes generadas con IA.

El balón desaparece de la jugada. Foto: Instagram

Suiza vistió completamente de rojo durante el encuentro frente a Argentina. Foto: Instagram

Una mano con 6 dedos aparece en las gradas. Foto: Instagram

Con el fin de verificar la autenticidad del video, este fue sometido a herramientas especializadas. Hive Moderation determinó que existe un 82,1% de probabilidad de que haya sido creado con IA.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Por su parte, SynthID concluyó que "el video presenta varias inconsistencias técnicas evidentes que demuestran su falsedad".

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un video que supuestamente mostraba a Lionel Messi simulando una falta durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, es falso. El material presenta múltiples inconsistencias visuales, como la desaparición del balón en una secuencia, un uniforme de Suiza que no coincide con la equipación utilizada en el encuentro y una mano con seis dedos entre el público. Además, las herramientas Hive Moderation y SynthID coincidieron en señalar que fue generado con inteligencia artificial.