HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori caviar y las últimas del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Partidos de hoy, jueves 16 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Revisa la programación completa y conoce los horarios y canales de transmisión de los encuentros destacados del día, como la Copa Argentina o la Liga MX.

Este jueves 16 de julio, el fútbol será protagonista con partidos de la Liga MX, MLS, Brasileirao Serie A y más.
Este jueves 16 de julio, el fútbol será protagonista con partidos de la Liga MX, MLS, Brasileirao Serie A y más. | Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Este jueves 16 de julio, la agenda futbolera ofrece una amplia cartelera con encuentros imperdibles en distintas partes del mundo. La programación incluye partidos de la Liga MX, la Major League Soccer (MLS), el Brasileirao Serie A, la LigaPro de Ecuador, la Liga Profesional Boliviana y la Copa Argentina.

Si no quieres perderte ningún compromiso, aquí encontrarás la guía completa con los horarios y los canales de transmisión para ver fútbol EN VIVO. Revisa la programación del día y sigue de cerca los encuentros más destacados de las principales competiciones del continente.

PUEDES VER: Thomas Tuchel asume la responsabilidad por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026: "No me arrepiento de nada"

lr.pe

Partidos de HOY Liga MX

  • Necaxa vs Atlante
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Fox Sports
  • Tijuana vs Tigres
  • Hora: 10.10 p.m.
  • Canal: Fox Sports

Partidos de HOY UEFA Europa League Qualifying

  • Derry City vs CSKA Sofia
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Aluminij vs Sheriff Tiraspol
  • Hora: 13.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Ferencváros vs Vojvodina
  • Hora: 13.15 p. m.
  • Canal: ESPN
  • MSK Zilina vs Hajduk Split
  • Hora: 13.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partido HOY MLS

  • CF Montréal vs Toronto FC
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Chicago Fire FC vs Vancouver Whitecaps
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • CF Montréal vs Toronto FC
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • St. Louis CITY SC vs Sporting Kansas City
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Seattle Sounders FC vs Portland Timbers
  • Hora: 9.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de HOY en Campeonato Brasileño de Serie A

  • Botafogo vs Santos
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Vitoria FC vs Vasco da Gama
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de HOY LigaPro de Ecuador

  • Aucas vs Independiente del Valle
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping Sports
  • Orense vs Emelec
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping Sports

Partidos de HOY Liga Profesional Boliviana

  • ABB vs Oriente Petrolero
  • Hora: 2.00 p.m.
  • Canal: Entel Gol

Partidos de HOY Liga Argentina

  • Racing vs Defensa y Justicia
  • Hora: 4.45 p.m.
  • Canal: ESPN
  • Sarmiento vs Boca Juniors
  • Hora: 7.45
  • Canal: ESPN
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, lunes 13 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 13 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué decía? Lionel Messi protagoniza curiosa reacción al revisar la botella que olvidó Pickford tras la derrota de Inglaterra

¿Qué decía? Lionel Messi protagoniza curiosa reacción al revisar la botella que olvidó Pickford tras la derrota de Inglaterra

LEER MÁS
Thomas Tuchel asume la responsabilidad por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026: "No me arrepiento de nada"

Thomas Tuchel asume la responsabilidad por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026: "No me arrepiento de nada"

LEER MÁS
Jude Bellingham perdió el control y golpeó a Valentín Barco tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026

Jude Bellingham perdió el control y golpeó a Valentín Barco tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026

LEER MÁS
El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

LEER MÁS
Lo Celso celebró la clasificación de Argentina con una bandera de las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026

Lo Celso celebró la clasificación de Argentina con una bandera de las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026

LEER MÁS
Lionel Messi tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026: "Fuimos a buscarlo con fútbol y ganas"

Lionel Messi tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026: "Fuimos a buscarlo con fútbol y ganas"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025