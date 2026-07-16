Partidos de hoy, jueves 16 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Este jueves 16 de julio, el fútbol será protagonista con partidos de la Liga MX, MLS, Brasileirao Serie A y más. | Foto: Composición LR

Este jueves 16 de julio, el fútbol será protagonista con partidos de la Liga MX, MLS, Brasileirao Serie A y más. | Foto: Composición LR

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Este jueves 16 de julio, la agenda futbolera ofrece una amplia cartelera con encuentros imperdibles en distintas partes del mundo. La programación incluye partidos de la Liga MX, la Major League Soccer (MLS), el Brasileirao Serie A, la LigaPro de Ecuador, la Liga Profesional Boliviana y la Copa Argentina.

Si no quieres perderte ningún compromiso, aquí encontrarás la guía completa con los horarios y los canales de transmisión para ver fútbol EN VIVO. Revisa la programación del día y sigue de cerca los encuentros más destacados de las principales competiciones del continente.

Partidos de HOY Liga MX

Necaxa vs Atlante

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Fox Sports

Tijuana vs Tigres

Hora: 10.10 p.m.

Canal: Fox Sports

Partidos de HOY UEFA Europa League Qualifying

Derry City vs CSKA Sofia

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Aluminij vs Sheriff Tiraspol

Hora: 13.00 p. m.

Canal: ESPN

Ferencváros vs Vojvodina

Hora: 13.15 p. m.

Canal: ESPN

MSK Zilina vs Hajduk Split

Hora: 13.30 p. m.

Canal: ESPN

Partido HOY MLS

CF Montréal vs Toronto FC

Hora: 6.30 p. m.

Canal: ESPN

Chicago Fire FC vs Vancouver Whitecaps

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

CF Montréal vs Toronto FC

Hora: 6.30 p. m.

Canal: ESPN

St. Louis CITY SC vs Sporting Kansas City

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Seattle Sounders FC vs Portland Timbers

Hora: 9.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de HOY en Campeonato Brasileño de Serie A

Botafogo vs Santos

Hora: 5.30 p. m.

Canal: ESPN

Vitoria FC vs Vasco da Gama

Hora: 5.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de HOY LigaPro de Ecuador

Aucas vs Independiente del Valle

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Zapping Sports

Orense vs Emelec

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping Sports

Partidos de HOY Liga Profesional Boliviana

ABB vs Oriente Petrolero

Hora: 2.00 p.m.

Canal: Entel Gol

Partidos de HOY Liga Argentina