Partidos de hoy, jueves 16 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Revisa la programación completa y conoce los horarios y canales de transmisión de los encuentros destacados del día, como la Copa Argentina o la Liga MX.
- ¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
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Este jueves 16 de julio, la agenda futbolera ofrece una amplia cartelera con encuentros imperdibles en distintas partes del mundo. La programación incluye partidos de la Liga MX, la Major League Soccer (MLS), el Brasileirao Serie A, la LigaPro de Ecuador, la Liga Profesional Boliviana y la Copa Argentina.
Si no quieres perderte ningún compromiso, aquí encontrarás la guía completa con los horarios y los canales de transmisión para ver fútbol EN VIVO. Revisa la programación del día y sigue de cerca los encuentros más destacados de las principales competiciones del continente.
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Partidos de HOY Liga MX
- Necaxa vs Atlante
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Fox Sports
- Tijuana vs Tigres
- Hora: 10.10 p.m.
- Canal: Fox Sports
Partidos de HOY UEFA Europa League Qualifying
- Derry City vs CSKA Sofia
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Aluminij vs Sheriff Tiraspol
- Hora: 13.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Ferencváros vs Vojvodina
- Hora: 13.15 p. m.
- Canal: ESPN
- MSK Zilina vs Hajduk Split
- Hora: 13.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partido HOY MLS
- CF Montréal vs Toronto FC
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Chicago Fire FC vs Vancouver Whitecaps
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- CF Montréal vs Toronto FC
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: ESPN
- St. Louis CITY SC vs Sporting Kansas City
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Seattle Sounders FC vs Portland Timbers
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de HOY en Campeonato Brasileño de Serie A
- Botafogo vs Santos
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Vitoria FC vs Vasco da Gama
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de HOY LigaPro de Ecuador
- Aucas vs Independiente del Valle
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping Sports
- Orense vs Emelec
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping Sports
Partidos de HOY Liga Profesional Boliviana
- ABB vs Oriente Petrolero
- Hora: 2.00 p.m.
- Canal: Entel Gol
Partidos de HOY Liga Argentina
- Racing vs Defensa y Justicia
- Hora: 4.45 p.m.
- Canal: ESPN
- Sarmiento vs Boca Juniors
- Hora: 7.45
- Canal: ESPN