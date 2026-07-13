¿Quién es el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia vs España y estrenó la ‘Ley Vinicius’ en el Mundial 2026?

La FIFA designó a Iván Barton como árbitro de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. | Foto: FIFA

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La FIFA confirmó que el salvadoreño Iván Barton será el árbitro encargado de impartir justicia en la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, que se disputará este martes en el AT&T Stadium de Arlington.

El colegiado centroamericano llega a este compromiso tras dirigir tres encuentros en el torneo y luego de protagonizar una de las decisiones arbitrales más comentadas de la Copa del Mundo, al convertirse en el primer juez en aplicar la denominada 'Ley Vinicius'.

Con una amplia trayectoria internacional y más de 300 partidos oficiales en su carrera, Barton se ha consolidado como uno de los árbitros de mayor prestigio de la Concacaf.

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Iván Barton, el árbitro elegido para Francia vs España

Iván Arcides Barton Cisneros, de 35 años, suma ya cuatro designaciones en el Mundial 2026. Anteriormente estuvo al frente de los encuentros Turquía vs. Paraguay y Japón vs. Suecia, correspondientes a la fase de grupos, y de Suiza vs. Colombia por los octavos de final.

Además, Barton se convirtió en el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de los Mundiales, al superar al guatemalteco Carlos Batres. Su experiencia también incluye una destacada participación en la Copa del Mundo de Catar 2022.

A lo largo de su carrera profesional ha dirigido más de 300 partidos oficiales, en los que ha mostrado más de 1.400 tarjetas amarillas y ha expulsado directamente a 86 futbolistas, cifras que reflejan su firmeza en la aplicación del reglamento.

El primer árbitro en aplicar la 'Ley Vinicius'

Uno de los momentos más recordados de Barton durante el Mundial 2026 ocurrió en el partido entre Turquía y Paraguay. En ese compromiso se convirtió en el primer árbitro en aplicar la llamada 'Ley Vinicius', una regla implementada para sancionar determinados comportamientos antideportivos relacionados con provocaciones o actos discriminatorios.

Tras revisar la acción en el VAR junto con el árbitro de video Khamis Mohammed Al Marri, Barton expulsó con tarjeta roja directa al paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca mientras se dirigía a un rival, una decisión que marcó un precedente durante el campeonato.