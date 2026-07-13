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Futbolistas españoles rechazan declaraciones de Mariano Rajoy en contra de Francia previo a la semifinal del Mundial 2026: "Todos merecemos respeto"

Pau Cubarsí y Borja Iglesias rechazaron las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la selección de Francia previo al decisivo encuentro en la Copa del Mundo.

El expresidente español, Mariano Rajoy, tuvo polémicos comentarios sobre la selección de Francia. Foto: AFP
El expresidente español, Mariano Rajoy, tuvo polémicos comentarios sobre la selección de Francia. Foto: AFP
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A poco de jugarse la semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs España, una polémica extradeportiva tomó protagonismo, teniendo como personaje principal al expresidente español, Mariano Rajoy. El exmandatario mencionó que la selección francesa es un equipo de “altísimo nivel, pero sin franceses”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político como dentro del vestuario de ‘La Roja’, donde varios futbolistas defendieron la diversidad del combinado galo.

Las declaraciones de Mariano Rajoy no fueron bien recibidas por los integrantes de la selección española. Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor Pau Cubarsí, quien rechazó las declaraciones. “Si juegan en la selección francesa, son franceses, independientemente del color de su piel. Debemos mostrar tolerancia hacia todos, porque todos merecemos respeto”, mencionó para RAC 1.

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Futbolistas españoles rechazan declaraciones de Mariano Rajoy previo a la semifinal del Mundial 2026

Por su parte, el delantero Borja Iglesias también expresó su desacuerdo y defendió el carácter multicultural de la sociedad francesa. “Esto me sorprende y me entristece. Entiendo que no lo dijera con mala intención, pero debemos tener más cuidado con este tipo de comentarios”, declaró para DAZN.

Recordemos que la controversia inició después de que Mariano Rajoy escribiera una columna en la que halagó a la selección de Francia, pero dejando en claro que no cuentan con futbolistas franceses. Lo dicho por el expresidente fue en alusión al origen familiar de varios futbolistas del conjunto dirigido por Didier Deschamps, la cual provocó una ola de críticas.

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¿Cuándo se juega el partido Francia vs España por el Mundial 2026?

El partido por las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el AT&T Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

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