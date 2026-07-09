Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver los 8vos de final
Sporting Cristal y Sport Boys se mantienen en el torneo y jugarán la fase de octavos de final. Revisa todo para seguir los partidos de la Copa Caliente de la Liga 2026.
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El fútbol no se detiene en Perú. En medio del desarrollo del Mundial 2026, se vienen disputando los encuentros de la Copa Caliente de la Liga 2026, torneo donde participan clubes de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.
Los únicos equipos tradicionales que se mantienen en competencia son Sporting Cristal, Sport Boys y Cienciano. Cabe precisar que los clubes más representativos del país, Universitario de Deportes y Alianza Lima, fueron eliminados en la fase de grupos sin sumar ningún triunfo. Revisa la programación completa de los octavos de final de este inédito torneo.
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Copa Caliente de la Liga 2026: partidos de 8vos de final
Jueves 9 de julio
- Atlético Grau vs Carlos Mannucci | Hora: 3.00 p. m.
Viernes 10 de julio
- Cienciano vs ADT | Hora: 1.00 p. m.
- Alianza Atlético vs Pirata | Hora: 3.30 p. m.
- Sport Boys vs Comerciantes FC | Hora: 8.00 p. m.
Sábado 11 de julio
- Sport Huancayo vs Los Chankas | Hora: 1.00 p. m.
- Sporting Cristal vs Tacna Heroica | Hora: 3.30 p. m.
Domingo 12 de julio
- Moquegua vs Deportivo Garcilaso | Hora: 1.00 p. m.
- UTC vs ADA Jaén | Hora: 3.30 p. m.
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¿Dónde ver los partidos de la Copa Caliente de la Liga?
Todos los partidos de la Copa Caliente de la Liga 2026 se pueden ver a través del canal de YouTube de Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.