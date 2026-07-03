Argentina - Egipto: día, hora y canal de TV para ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026
Luego de eliminar a Cabo Verde, el equipo de Messi y compañía enfrentará a otro equipo africano en octavos de final del Mundial 2026. Revisa todo sobre el partido Argentina vs Egipto.
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La selección argentina continúa soñando con el bicampeonato. Luego de imponerse 3-2 ante Cabo Verde, el equipo de Lionel Messi y compañía clasificó a octavos de final del Mundial 2026. Su rival en dicha instancia será Egipto de Mohamed Salah.
La vigente campeona del mundo puso su nombre en esta instancia gracias a su agónico triunfo 3-2 en tiempo extra frente a los Tiburones Azules. Por su parte, los Faranoes definieron su pase con una victoria 4-2 en penales ante Australia.
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¿Cuándo juega Argentina vs Egipto por 8avos del Mundial 2026?
El partido entre Argentina y Egipto tendrá lugar el próximo martes 6 de julio en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos). Esta será la primera vez en la historia que la Albiceleste se enfrente al elenco africano en una Copa del Mundo.
¿A qué hora juega Argentina vs Egipto?
Este duelo, por los octavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora argentina).
- México: 10.00 a. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
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¿En qué canal ver Argentina vs Egipto?
El partido entre Argentina y Egipto se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.
Resultados de Argentina en el Mundial 2026
La selección argentina culminó la fase de grupos con puntaje perfecto. En 16avos de final vencieron en tiempo suplementario a Cabo Verde.
- Argentina 3-0 Argelia | fase de grupos
- Argentina 2-0 Austria | fase de grupos
- Jordania 1-3 Argentina | fase de grupos
- Argentina 3-2 Cabo Verde | 16avos de final