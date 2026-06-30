¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos por los 16avos de final.
- Marruecos eliminó a Países Bajos del Mundial 2026: los africanos se impusieron 3-2 en penales y clasifican a octavos
- Gustavo Alfaro responde a las críticas de Chilavert y defiende a Paraguay antes del duelo contra Alemania en el Mundial 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY martes 30 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Continúan los 16avos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega serán las encargas de abrir la jornada de este martes. Francia vs Suecia protagonizarán uno de los duelos más atractivos, donde ambos equipos europeos buscan el pase a la siguiente fase. Por último, México y Ecuador cerrarán los enfrentamientos de hoy con un verdadero partidazo en el Estadio Banorte del país azteca.
PUEDES VER: ¿Hay tiempo extra o penales? Así se definen los 16avos de final del Mundial 2026 si hay empate
Partidos del Mundial 2026 HOY
- Costa de Marfil vs Noruega
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos)
- Francia vs Suecia
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: Meadowlands Stadium (East Rutherford, Estados Unidos)
- México vs Ecuador
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Estadio Banorte (D.F., Ciudad de México)