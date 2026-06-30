¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY martes 30 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los 16avos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega serán las encargas de abrir la jornada de este martes. Francia vs Suecia protagonizarán uno de los duelos más atractivos, donde ambos equipos europeos buscan el pase a la siguiente fase. Por último, México y Ecuador cerrarán los enfrentamientos de hoy con un verdadero partidazo en el Estadio Banorte del país azteca.

Partidos del Mundial 2026 HOY