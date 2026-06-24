Copa Latina de Vóley 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver el cuadrangular con la selección peruana

La selección peruana participará con 2 equipos en la Copa Latina de Vóley 2026. Foto: composición LR/Latina TV/FPV

La selección peruana participará con 2 equipos en la Copa Latina de Vóley 2026. Foto: composición LR/Latina TV/FPV

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La selección peruana se presentará ante su gente en la Copa Latina de Vóley 2026. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador recibirá el cuadrangular internacional que contará con países de la talla de Argentina y Venezuela.

El combinado nacional, que presentará dos equipos en el certamen, le permitirá al entrenador Antonio Rizola evaluar a varias jugadoras con miras al Campeonato Sudamericano de septiembre.

¿Cuándo empieza la Copa Latina de Vóley 2026?

Los partidos de la Copa Latina de Vóley se llevarán a cabo entre el sábado 27 y el lunes 29 de junio. El formato será de todos contra todos para definir al campeón.

¿Qué países participan en la Copa Latina de Vóley 2026?

Perú Olímpico

Perú Mundialista

Argentina

Venezuela

Partidos de la Copa Latina de Vóley 2026

27 de junio

Argentina vs. Venezuela | 5.00 p. m.

Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 7.00 p. m.

28 de junio

Perú Mundialista vs. Venezuela | 3.00 p. m.

Perú Olímpico vs. Argentina | 5.00 p. m.

29 de junio

Perú Olímpico vs. Venezuela | 4.00 p. m.

Perú Mundialista vs. Argentina | 6.00 p. m.

Programación de la Copa Latina de Vóley. Foto: Latina TV

¿Dónde ver la Copa Latina de Vóley?

La transmisión de los partidos de la selección peruana de vóley se podrá seguir gratis a través de la señal de Latina TV (canal 2). Asimismo, las incidencias también estarán disponibles en la cobertura online de La República Deportes.

¿Dónde comprar entradas para la Copa Latina de Vóley 2026?

Las entradas para los partidos de la Copa Latina de Vóley se pueden comprar a través de la plataforma Joinnus. Los precios oscilan entre S/25 y S/50.