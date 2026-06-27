Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La selección de Irán estuvo muy cerca de obtener la clasificación directa a 16avos del Mundial 2026: anotó el 2-1 sobre Egipto en el tiempo de descuento; sin embargo, luego de revisar el VAR, el árbitro cobró un fuera de juego y lo anuló. De esta manera, los persas tendrán que esperar algunos resultados para ver si avanzan como uno de los mejores terceros.

Al finalizar el partido, Mehdi Taremi, figura y capitán de los asiáticos, cuestionó de forma severa la organización del torneo y el trato injusto que recibieron durante la fase de grupos.

Capitán de Irán denuncia trato injusto en el Mundial 2026

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa (…). No tenemos aquí a nuestro personal de logística: no tienen visado. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar desde Tijuana? Nos encanta la gente de Tijuana y México, pero, como jugadores profesionales, esto no está bien ni es justo”, manifestó en zona mixta.

En ese sentido, Mehdi Taremi cuestionó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por sus falsas promesas tras el primer partido de la fase de grupos.

“Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE. UU.? ¡No sé! Díganme un nombre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada”, apuntó.

“Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, concluyó.

Irán espera clasificar como mejor tercero

A pesar del empate, la selección de Irán todavía mantiene opciones de meterse a 16avos del Mundial 2026; no obstante, depende de los resultados de los partidos de hoy.