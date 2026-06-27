Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la semifinal de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima vs Universitario disputaron la última final de la Liga Femenina en el 2025. Foto: Twitter/Liga Femenina

Alianza Lima vs Universitario disputaron la última final de la Liga Femenina en el 2025. Foto: Twitter/Liga Femenina

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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO | El estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador recibirá el clásico de la semifinal de ida de la Liga Femenina 2026. Ambos equipos se medirán desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Las Leonas visitarán a su tradicional rival con la intención de revalidar su gran presente y obtener una ventaja en la serie. Por su parte, las dirigidas por José Letelier esperan dejar atrás la irregular temporada y darle una alegría a sus aficionados.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El clásico femenino Alianza Lima vs Universitario empezará desde la 1.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 3.00 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal se verá la semifinal Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre Alianza Lima y la U será transmitido por el canal de YouTube Bicolor+ y Juntos TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará el clásico femenino Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador por la primera semifinal de la Liga Femenina.

Pronóstico de Alianza Lima vs Universitario femenino

Según las principales casas de apuestas, Universitario es favorito para vencer a Alianza Lima de visitante.

Betano: gana Alianza Lima (2,60), empate (3,45), gana Universitario (2,30)

1XBet: gana Alianza Lima (2,58), empate (3,46), gana Universitario (2,29)

Doradobet: gana Alianza Lima (2,66), empate (3,60), gana Universitario (2,28).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Universitario femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre blanquiazules y cremas por la Liga Femenina del fútbol peruano.

Alianza Lima 1-2 Universitario | 17.05.26

Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25

Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25

Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Universitario 0-0 Alianza Lima | 9.11.25

Entradas para Alianza Lima vs Universitario femenino

Las entradas para el clásico femenino Alianza Lima vs Universitario se pueden adquirir en la plataforma Joinnus.