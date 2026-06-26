HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la tercera jornada

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por su clasificación en el torneo. Revisa todo para seguir los partidos de la fecha 3 en la Copa Caliente de la Liga 2026.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por la clasificación en la Copa Caliente. Foto: Copa Caliente de la Liga/composición LR
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por la clasificación en la Copa Caliente. Foto: Copa Caliente de la Liga/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El fútbol continúa en el Perú. En medio del Mundial 2026, se disputan los encuentros de la Copa Caliente de la Liga 2026, torneo donde participan clubes de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.

Equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán sus respectivos partidos este fin de semana. Revisa la programación completa de la tercera jornada en este inédito campeonato.

PUEDES VER: Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

lr.pe

Copa Caliente de la Liga 2026: partidos de la fecha 3

Viernes 26 de junio

  • UTC vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.
  • Alianza Huánuco vs Minas | Hora: 3.15 p. m.
  • Sport Huancayo vs ADT | Hora: 3.15 p. m.
  • Universitario vs Grau | Hora: 6.00 p. m.

Sábado 27 de junio

  • Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
  • Comerciantes vs Estudiantil CNI | Hora: 3.15 p. m.
  • Sporting Cristal vs Unión Comercio | Hora: 3.15 p. m.
  • Sport Boys vs Cantolao | Hora: 6.30 p. m.

Domingo 28 de junio

  • Alianza Lima vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.
  • César Vallejo vs Carlos Mannucci | Hora: 1.00 p. m.
  • Los Chankas vs Santos | Hora: 3.15 p. m.
  • Cusco vs Cienciano | Hora: 6.00 p. m.

Lunes 29 de junio

  • Melgar vs Moquegua | Hora: 1.00 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Binacional | Hora: 3.15 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Caliente de la Liga?

Los partidos de la Copa de la Liga 2026 se pueden ver a través del canal de YouTube de Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.

PUEDES VER: Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

lr.pe

Grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026

La primera edición de la Copa de la Liga cuenta con la participación de cuarenta equipos.

  • Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci
  • Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén
  • Grupo C: UTC, FC Cajamarca y Deportivo Llacuabamba
  • Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC
  • Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
  • Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
  • Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
  • Grupo H: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica
  • Grupo I: Sport Boys, Cantolao y Universidad San Martín
  • Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Adrián Quiroz finaliza su ciclo en Los Chankas y es anunciado en Universitario para el Torneo Clausura: "Mi historia empezó aquí"

Adrián Quiroz finaliza su ciclo en Los Chankas y es anunciado en Universitario para el Torneo Clausura: "Mi historia empezó aquí"

LEER MÁS
Universitario confirma la continuidad de José Rivera: el 'Tunche' disputará el Torneo Clausura con el equipo crema

Universitario confirma la continuidad de José Rivera: el 'Tunche' disputará el Torneo Clausura con el equipo crema

LEER MÁS
Miguel Silveira volvió a Perú para ponerle punto final a su etapa en Universitario: "Vengo a firmar mi rescisión"

Miguel Silveira volvió a Perú para ponerle punto final a su etapa en Universitario: "Vengo a firmar mi rescisión"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

LEER MÁS
¡Todo igualado! Paraguay empató sin goles ante Australia por la tercera fecha del Mundial 2026

¡Todo igualado! Paraguay empató sin goles ante Australia por la tercera fecha del Mundial 2026

LEER MÁS
Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

LEER MÁS
Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

LEER MÁS
Noruega vs Francia EN VIVO HOY, con Mbappé y Haaland por América TV: a qué hora juega y dónde ver partido por el Mundial 2026

Noruega vs Francia EN VIVO HOY, con Mbappé y Haaland por América TV: a qué hora juega y dónde ver partido por el Mundial 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025