Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la tercera jornada
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por su clasificación en el torneo. Revisa todo para seguir los partidos de la fecha 3 en la Copa Caliente de la Liga 2026.
- Adrián Quiroz finaliza su ciclo en Los Chankas y es anunciado en Universitario para el Torneo Clausura: "Mi historia empezó aquí"
- Universitario confirma la continuidad de José Rivera: el 'Tunche' disputará el Torneo Clausura con el equipo crema
El fútbol continúa en el Perú. En medio del Mundial 2026, se disputan los encuentros de la Copa Caliente de la Liga 2026, torneo donde participan clubes de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.
Equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán sus respectivos partidos este fin de semana. Revisa la programación completa de la tercera jornada en este inédito campeonato.
PUEDES VER: Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”
Copa Caliente de la Liga 2026: partidos de la fecha 3
Viernes 26 de junio
- UTC vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.
- Alianza Huánuco vs Minas | Hora: 3.15 p. m.
- Sport Huancayo vs ADT | Hora: 3.15 p. m.
- Universitario vs Grau | Hora: 6.00 p. m.
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
- Comerciantes vs Estudiantil CNI | Hora: 3.15 p. m.
- Sporting Cristal vs Unión Comercio | Hora: 3.15 p. m.
- Sport Boys vs Cantolao | Hora: 6.30 p. m.
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.
- César Vallejo vs Carlos Mannucci | Hora: 1.00 p. m.
- Los Chankas vs Santos | Hora: 3.15 p. m.
- Cusco vs Cienciano | Hora: 6.00 p. m.
Lunes 29 de junio
- Melgar vs Moquegua | Hora: 1.00 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Binacional | Hora: 3.15 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la Copa Caliente de la Liga?
Los partidos de la Copa de la Liga 2026 se pueden ver a través del canal de YouTube de Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.
PUEDES VER: Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”
Grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026
La primera edición de la Copa de la Liga cuenta con la participación de cuarenta equipos.
- Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci
- Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén
- Grupo C: UTC, FC Cajamarca y Deportivo Llacuabamba
- Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC
- Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
- Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
- Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
- Grupo H: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica
- Grupo I: Sport Boys, Cantolao y Universidad San Martín
- Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI