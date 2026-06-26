Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la tercera jornada

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por la clasificación en la Copa Caliente. Foto: Copa Caliente de la Liga/composición LR

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal van por la clasificación en la Copa Caliente. Foto: Copa Caliente de la Liga/composición LR

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El fútbol continúa en el Perú. En medio del Mundial 2026, se disputan los encuentros de la Copa Caliente de la Liga 2026, torneo donde participan clubes de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.

Equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán sus respectivos partidos este fin de semana. Revisa la programación completa de la tercera jornada en este inédito campeonato.

Copa Caliente de la Liga 2026: partidos de la fecha 3

Viernes 26 de junio

UTC vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.

Alianza Huánuco vs Minas | Hora: 3.15 p. m.

Sport Huancayo vs ADT | Hora: 3.15 p. m.

Universitario vs Grau | Hora: 6.00 p. m.

Sábado 27 de junio

Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.

Comerciantes vs Estudiantil CNI | Hora: 3.15 p. m.

Sporting Cristal vs Unión Comercio | Hora: 3.15 p. m.

Sport Boys vs Cantolao | Hora: 6.30 p. m.

Domingo 28 de junio

Alianza Lima vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.

César Vallejo vs Carlos Mannucci | Hora: 1.00 p. m.

Los Chankas vs Santos | Hora: 3.15 p. m.

Cusco vs Cienciano | Hora: 6.00 p. m.

Lunes 29 de junio

Melgar vs Moquegua | Hora: 1.00 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Binacional | Hora: 3.15 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Caliente de la Liga?

Los partidos de la Copa de la Liga 2026 se pueden ver a través del canal de YouTube de Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura online gratis de La República Deportes.

Grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026

La primera edición de la Copa de la Liga cuenta con la participación de cuarenta equipos.