Adrián Quiroz finaliza su ciclo en Los Chankas y es anunciado en Universitario para el Torneo Clausura: "Mi historia empezó aquí"
¡Universitario va por el Torneo Clausura! A través de sus redes sociales, el conjunto comandado por Héctor Cúper confirmó el arribo de su tercer refuerzo.
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Universitario de Deportes no tiene contemplado dejar escapar la oportunidad de ser tetracampeón. Luego de un irregular Apertura, el equipo comandado por Héctor Cúper continúa moviéndose en el mercado de fichajes del fútbol peruano y acaba de cerrar la contratación del volante Adrián Quiroz.
El mediocampista viene de realizar un gran inicio de temporada con Los Chankas. Además, debutó con la camiseta de la selección peruana en los recientes amistosos internacionales.
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Universitario anuncia el fichaje de Adrián Quiroz
A través de sus redes sociales, el conjunto merengue publicó un video para darle la bienvenida a Adrián Quiroz, quien se convierte en el tercer refuerzo del vigente tricampeón nacional.
“Mi historia empezó aquí. Hoy vuelvo a casa. ¡Y dale ‘U’!”, fueron las palabras del habilidoso volante de 27 años.
“El mediocampista nacional regresa a la institución donde inició su vínculo con el fútbol desde muy pequeño. Su primera experiencia vistiendo los colores cremas fue a los 8 años, y posteriormente retornó a las divisiones menores del club a los 15, completando un proceso de formación que hoy lo encuentra de vuelta en el plantel profesional”, detalló el club sobre el paso del futbolista en Ate.
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Refuerzos de Universitario para el Torneo Clausura
Hasta el momento, Universitario de Deportes anunció la llegada de tres futbolistas para el Torneo Clausura 2026: Jordan Guivin, Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz.
La llegada del 'Bambino' es una de las que más expectativa genera entre los aficionados de la U, pues el atacante de 36 años, muy recordado por su desempeño con la selección peruana, afrontará su primera experiencia en la Liga 1.