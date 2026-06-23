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Universitario confirma la continuidad de José Rivera: el 'Tunche' disputará el Torneo Clausura con el equipo crema

Luego de varios rumores, Universitario de Deportes emitió un comunicado en el que asegura la continuidad del 'Tunche' Rivera de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

El 'Tunche' Rivera continuará en Universitario de Deportes. Foto: Liga 1/composición LR
El 'Tunche' Rivera continuará en Universitario de Deportes. Foto: Liga 1/composición LR
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Universitario puso fin a las especulaciones sobre una posible salida de José Rivera. Luego de los rumores que surgieron tras el polémico episodio protagonizado por el 'Tunche' al término de un partido del Torneo Apertura 2026, la institución crema aseguró que el atacante continuará en el equipo de cara al Torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado, la ‘U’ indicó que ambas partes se reunieron y pudieron solucionar el problema de manera interna. “Todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre”, mencionó en sus redes sociales.

Comunicado de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

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Universitario confirma la continuidad de José Rivera de cara al Torneo Clausura 2026

Con este comunicado, la permanencia del 'Tunche' en Universitario quedó confirmada. El representante del atacante, Narciso Algamis, había indicado que José Rivera no tenía intención de abandonar la institución y que su principal objetivo era recuperar protagonismo en el equipo. Además, el delantero ofreció disculpas y ya estaba a disposición del comando técnico de cara al próximo torneo.

De esta manera, Universitario de Deportes pone fin a los rumores y ratifica la permanencia de uno de los integrantes del plantel tricampeón. Ahora, José Rivera buscará aportar al equipo en la segunda parte de la temporada, en la que tiene como objetivo ganar el Torneo Clausura.

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¿Cuándo será el próximo partido de Universitario?

Actualmente, Universitario disputa la Copa Caliente de la Liga, torneo que se juega en medio del Mundial 2026. Su próximo partido por esta competencia será ante Atlético Grau el viernes 26 de junio a las 6.00 p. m. En cuanto al Torneo Clausura 2026, la 'U' debutará en Tarma ante ADT el 18 de julio a la 1.15 p. m.

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