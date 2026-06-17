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¡Batacazo! Portugal empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut de ambas selecciones por el Grupo K del Mundial, en un partido disputado en el NRG Stadium de Houston, donde Cristiano Ronaldo no pudo festejar. Joao Neves abrió la cuenta de cabeza muy temprano para los lusos, pero el delantero Yoane Wissa igualó de la misma forma poco antes del descanso para sellar un resultado histórico para los africanos.

Para este compromiso se esperó mucho de Cristiano Ronaldo, quien no tuvo remates directos al arco en sus estadísticas personales. Sufrió uno de sus partidos más discretos a nivel estadístico en Copas del Mundo, aunque marcó un récord. Con 41 años y 132 días, el delantero del Al-Nassr saltó como titular y capitán, con lo que se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en iniciar un partido en toda la historia de los Mundiales. Además, se unió al selecto club de futbolistas con seis presencias en la máxima fiesta del fútbol (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

En el trámite del partido, el seleccionador Roberto Martínez buscó asfixiar a su rival mediante transiciones rápidas y combinaciones laterales profundas. La recompensa llegó al minuto 6, cuando Pedro Neto desbordó por la banda izquierda y mandó un centro milimétrico al corazón del área. Con una potencia impecable, Joao Neves conectó un testarazo certero para poner el 1-0. El gol vino acompañado de un emotivo homenaje en las pantallas del estadio para el exfutbolista Diogo Jota, fallecido el año anterior.

El elenco luso cayó en su propia trampa al sentirse cómodo y, quizás, hasta vencedor, pero los africanos replegaron su bloque de cinco defensores y adelantaron líneas gradualmente. Cuando parecía que el primer tiempo moría, Arthur Masuaku ejecutó un tiro de esquina en corto, recibió de vuelta y colgó un servicio aéreo al área chica. Ante la pasividad de la zaga europea, Yoane Wissa (45’ + 5) se elevó sin marca y anotó el empate de cabeza, lo que desató la locura en el banquillo africano con un gol histórico.

Portugal acumuló una abrumadora posesión de balón del 75% y concretó un total de 721 pases precisos. Cristiano Ronaldo no logró direccionar ninguno de sus remates entre los 3 postes defendidos por el golero Lionel Mpasi. Su oportunidad más clara ocurrió en el minuto 68, cuando recibió un pase filtrado por el recién ingresado Francisco Conceicao dentro del área. Debido al retroceso de la zaga africana, el balón le quedó ligeramente retrasado, lo que lo forzó a sacar un remate incómodo y poco ortodoxo que se abrió por la línea de meta.

Pese a los nulos intentos del cuadro europeo, el silbatazo final confirmó el 1-1 definitivo, la primera gran sorpresa del Grupo K. En el próximo compromiso, Portugal enfrentará a Uzbekistán el miércoles 23 de junio. Congo hará lo propio ante Colombia.