Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, buscando un paso hacia la final. | Foto: Liga Femenina

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, buscando un paso hacia la final. | Foto: Liga Femenina

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Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizan un nuevo clásico del fútbol peruano, esta vez en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las Leonas visitarán Matute en un duelo de alta intensidad, en el que ambas escuadras buscarán dar el primer golpe en la serie para acercarse a la gran final.

Por otro lado, Sporting Cristal llega a la misma instancia con el objetivo de imponer su estilo de juego y aprovechar su solidez colectiva para sacar ventaja en el partido de ida. Por su parte, Atlético Andahuaylas buscará hacerse fuerte y sorprender, con la intención de competir de igual a igual para acercarse a una histórica clasificación a la final.

Programación de las semifinales de ida de la Liga Femenina 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Femenina?

El primer clásico de esta fase se jugará el sábado 27 de junio. Alianza Lima, tras dejar en el camino a CD Yanapuma, recibirá a Universitario de Deportes a la 1.00 p. m. en el estadio Hugo Sotil Yerén, en Villa El Salvador.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Femenina?

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes a la 1.00 p. m. en el estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en Villa El Salvador.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario femenino?

La transmisión del clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Bicolor+ y Juntos TV, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima - Universitario femenino: últimos partidos

Así quedaron los seis últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.

Alianza Lima 1-3 Universitario | 17.05.26

Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25

Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25

Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Universitario 0-0 Alianza Lima | 9.11.25

Universitario 1-2 Alianza Lima | 14.9.25



