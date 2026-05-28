Alianza Lima - Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se ubica en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Liga Femenina. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal

Alianza Lima se ubica en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Liga Femenina. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal

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Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las vigentes bicampeonas llevan tres duelos consecutivos sin cosechar triunfos y están obligadas a imponerse ante las rimenses en Matute.

Las dirigidas por Vivian Ayres visitarán el recinto victoriano con la intención de obtener tres puntos que les permitan desplazar a Universitario de Deportes del primer lugar de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Sporting Cristal por la Liga Femenina?

El partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Sporting Cristal por la Liga Femenina?

En territorio nacional, el duelo entre blanquiazules y rimenses iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes preparó una guía de horarios.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima - Sporting Cristal femenino?

La transmisión del clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Bicolor +, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima - Sporting Cristal femenino: últimos partidos

Así quedaron los cinco últimos cruces entre celestes e íntimas por la Liga Femenina del fútbol peruano.