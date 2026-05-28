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Alianza Lima - Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de la Liga Femenina 2026

Las dirigidas por José Letelier necesitan romper cuanto antes su racha sin triunfos en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Revisa todo sobre el clásico Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Alianza Lima se ubica en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Liga Femenina. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal
Alianza Lima se ubica en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Liga Femenina. Foto: composición LR/Alianza Lima/Sporting Cristal
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Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las vigentes bicampeonas llevan tres duelos consecutivos sin cosechar triunfos y están obligadas a imponerse ante las rimenses en Matute.

Las dirigidas por Vivian Ayres visitarán el recinto victoriano con la intención de obtener tres puntos que les permitan desplazar a Universitario de Deportes del primer lugar de la tabla de posiciones.

PUEDES VER: PSG - Arsenal: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la gran final de la Champions League 2026

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¿Cuándo juega Alianza Lima - Sporting Cristal por la Liga Femenina?

El partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Sporting Cristal por la Liga Femenina?

En territorio nacional, el duelo entre blanquiazules y rimenses iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes preparó una guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

PUEDES VER: Presidente de Géminis señaló que Ysabella Sánchez regresará al club, pero Alianza Lima respondió: "Su lugar feliz"

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¿Dónde ver Alianza Lima - Sporting Cristal femenino?

La transmisión del clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Bicolor +, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima - Sporting Cristal femenino: últimos partidos

Así quedaron los cinco últimos cruces entre celestes e íntimas por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima | 31.08.25
  • Alianza Lima 2-0 Sporting Cristal | 15.06.25
  • Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima | 11.06.25
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 01.05.25
  • Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 18.08.24
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