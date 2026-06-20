Túnez - Japón: hora y canales dónde ver el partido por el Mundial 2026

Túnez y Japón se enfrentarán por el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Túnez y Japón se enfrentarán por el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido Túnez vs Japón por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Nuevo León, en México. La transmisión comenzará a las 11.00 p. m. (hora peruana) y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este choque y de los demás de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Túnez vs Japón

En Perú, el duelo entre Túnez y Japón se podrá seguir a partir de las 11.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 10.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 a. m. (domingo 21)

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 a. m. (domingo 21)

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 a. m. (domingo 21)

España: 6.00 a. m. (domingo 21)

¿Dónde ver Túnez vs Japón por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

Argentina: DSports

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV, SporTV y Globo

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Panamá: Tigo Sports

Paraguay: Unicanal

Perú: DSports

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports y Televen

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver Túnez vs Japón online gratis?

Si deseas ver Túnez vs Japón online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Túnez vs Japón

Estos son los posibles equipos titulares de Túnez y Japón para el compromiso del grupo F.

Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti; Ismaël Gharbi, Firas Chaouat.