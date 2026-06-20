Túnez - Japón: hora y canales dónde ver el partido por el Mundial 2026
Sigue aquí el Túnez contra Japón por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo F.
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El partido Túnez vs Japón por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Nuevo León, en México. La transmisión comenzará a las 11.00 p. m. (hora peruana) y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este choque y de los demás de la jornada en La República Deportes.
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Horarios del partido Túnez vs Japón
En Perú, el duelo entre Túnez y Japón se podrá seguir a partir de las 11.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 10.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 11.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 a. m. (domingo 21)
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 a. m. (domingo 21)
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 a. m. (domingo 21)
- España: 6.00 a. m. (domingo 21)
¿Dónde ver Túnez vs Japón por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.
- Argentina: DSports
- Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
- Brasil: CazéTV, SporTV y Globo
- Chile: DSports y Chilevisión
- Colombia: DSports
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports
- México: ViX
- Panamá: Tigo Sports
- Paraguay: Unicanal
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports y AUF TV
- Venezuela: DSports y Televen
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+
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¿Dónde ver Túnez vs Japón online gratis?
Si deseas ver Túnez vs Japón online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.
Posibles alineaciones de Túnez vs Japón
Estos son los posibles equipos titulares de Túnez y Japón para el compromiso del grupo F.
- Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti; Ismaël Gharbi, Firas Chaouat.
- Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe; Wataru Endo, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Ao Tanaka; Yuito Suzuki, Takefusa Kubo, Koki Ogawa.