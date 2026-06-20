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Túnez - Japón: hora y canales dónde ver el partido por el Mundial 2026

Sigue aquí el Túnez contra Japón por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo F.

Túnez y Japón se enfrentarán por el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Túnez y Japón se enfrentarán por el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido Túnez vs Japón por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Nuevo León, en México. La transmisión comenzará a las 11.00 p. m. (hora peruana) y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este choque y de los demás de la jornada en La República Deportes.

PUEDES VER: Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

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Horarios del partido Túnez vs Japón

En Perú, el duelo entre Túnez y Japón se podrá seguir a partir de las 11.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 10.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 a. m. (domingo 21)
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 a. m. (domingo 21)
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 a. m. (domingo 21)
  • España: 6.00 a. m. (domingo 21)

¿Dónde ver Túnez vs Japón por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV, SporTV y Globo
  • Chile: DSports y Chilevisión
  • Colombia: DSports
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Panamá: Tigo Sports
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports y AUF TV
  • Venezuela: DSports y Televen
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario oficial con todos los encuentros de la fase de grupos y eliminatorias

lr.pe

¿Dónde ver Túnez vs Japón online gratis?

Si deseas ver Túnez vs Japón online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Túnez vs Japón

Estos son los posibles equipos titulares de Túnez y Japón para el compromiso del grupo F.

  • Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti; Ismaël Gharbi, Firas Chaouat.
  • Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe; Wataru Endo, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Ao Tanaka; Yuito Suzuki, Takefusa Kubo, Koki Ogawa.
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