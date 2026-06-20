HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido de la Copa Caliente de la Liga 2026

Los Potrillos regresan a la ciudad de Trujillo para disputar su segundo partido del grupo A de la Copa de la Liga 2026. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs. Mannucci.

Alianza Lima disputa la Copa de la Liga con jugadores de Liga 3. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima disputa la Copa de la Liga con jugadores de Liga 3. Foto: Alianza Lima
Escuchar
Resumen
Compartir

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO | Blanquiazules y trujillanos se enfrentan en el Estadio Mansiche por la segunda fecha del grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión empezará a partir de las 8.00 p. m. a través del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República.

Luego de su auspicioso empate contra la Universidad Cesar Vallejo, el combinado victoriano espera volver a sumar en condición de visita. Por su parte, los carlistas buscan recuperarse de la derrota sufrida ante Alianza Atlético de Sullana.

PUEDES VER: Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Mannucci?

Alianza Lima y Carlos Mannucci jugarán desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 21)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Mannucci?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima vs Mannucci: estadio

El segundo partido de Alianza Lima en la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

PUEDES VER: Presidente de Brasil se burla de Neymar tras perderse otro partido del Mundial 2026: "El primer convocado home office"

lr.pe

Alianza Lima vs Mannucci: pronóstico y apuestas

Según las principales casas de apuestas, el club Carlos A. Mannucci parte como amplio favorito para vencer a los blanquiazules.

  • Betsson: gana Alianza Lima (6,70), empate (4,15), gana Carlos Mannucci (1,38)
  • Betano: gana Alianza Lima (6,40), empate (3,90), gana Carlos Mannucci (1,40)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (5,42), empate (4,50), gana Carlos Mannucci (1,35)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (6,33), empate (3,75), gana Carlos Mannucci (1,46).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

LEER MÁS
Paolo Guerrero desea adquirir las acreencias de Alianza Lima: invertiría cerca de 10 millones de dólares

Paolo Guerrero desea adquirir las acreencias de Alianza Lima: invertiría cerca de 10 millones de dólares

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la primera jornada

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la primera jornada

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Sigue con vida! Con 10 jugadores, Paraguay venció 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Mundial 2026

¡Sigue con vida! Con 10 jugadores, Paraguay venció 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Mundial 2026

LEER MÁS
Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

LEER MÁS
Brasil gana al ritmo de Vinícius: goleó 3-0 a Haití por la segunda fecha del Mundial 2026

Brasil gana al ritmo de Vinícius: goleó 3-0 a Haití por la segunda fecha del Mundial 2026

LEER MÁS
Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios confirmados y dónde verlos por TV y streaming

Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios confirmados y dónde verlos por TV y streaming

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025