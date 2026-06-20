Alianza Lima disputa la Copa de la Liga con jugadores de Liga 3. Foto: Alianza Lima

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Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO | Blanquiazules y trujillanos se enfrentan en el Estadio Mansiche por la segunda fecha del grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión empezará a partir de las 8.00 p. m. a través del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República.

Luego de su auspicioso empate contra la Universidad Cesar Vallejo, el combinado victoriano espera volver a sumar en condición de visita. Por su parte, los carlistas buscan recuperarse de la derrota sufrida ante Alianza Atlético de Sullana.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Mannucci?

Alianza Lima y Carlos Mannucci jugarán desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 21)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Mannucci?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima vs Mannucci: estadio

El segundo partido de Alianza Lima en la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

Alianza Lima vs Mannucci: pronóstico y apuestas

Según las principales casas de apuestas, el club Carlos A. Mannucci parte como amplio favorito para vencer a los blanquiazules.