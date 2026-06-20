Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido de la Copa Caliente de la Liga 2026
Los Potrillos regresan a la ciudad de Trujillo para disputar su segundo partido del grupo A de la Copa de la Liga 2026. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs. Mannucci.
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Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO | Blanquiazules y trujillanos se enfrentan en el Estadio Mansiche por la segunda fecha del grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión empezará a partir de las 8.00 p. m. a través del canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República.
Luego de su auspicioso empate contra la Universidad Cesar Vallejo, el combinado victoriano espera volver a sumar en condición de visita. Por su parte, los carlistas buscan recuperarse de la derrota sufrida ante Alianza Atlético de Sullana.
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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Mannucci?
Alianza Lima y Carlos Mannucci jugarán desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (domingo 21)
¿Dónde ver Alianza Lima vs Mannucci?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.
Alianza Lima vs Mannucci: estadio
El segundo partido de Alianza Lima en la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.
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Alianza Lima vs Mannucci: pronóstico y apuestas
Según las principales casas de apuestas, el club Carlos A. Mannucci parte como amplio favorito para vencer a los blanquiazules.
- Betsson: gana Alianza Lima (6,70), empate (4,15), gana Carlos Mannucci (1,38)
- Betano: gana Alianza Lima (6,40), empate (3,90), gana Carlos Mannucci (1,40)
- 1XBet: gana Alianza Lima (5,42), empate (4,50), gana Carlos Mannucci (1,35)
- Doradobet: gana Alianza Lima (6,33), empate (3,75), gana Carlos Mannucci (1,46).