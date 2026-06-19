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TikTok revoluciona el fútbol: así viven hoy los hinchas cada partido del Mundial 2026

TikTok se consolida como el espacio digital favorito para seguir el Mundial 2026, desde reacciones virales hasta información exclusiva.

Desde reacciones virales hasta información exclusiva del Mundial, TikTok se ha convertido en una plataforma clave para vivir el fútbol.
Desde reacciones virales hasta información exclusiva del Mundial, TikTok se ha convertido en una plataforma clave para vivir el fútbol. | Composición LR
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Durante décadas, el fútbol se disfrutó desde las tribunas, frente al televisor o siguiendo cada jugada por la radio. Sin embargo, la llegada de las plataformas digitales transformó esta experiencia y TikTok se consolidó como un espacio donde millones de aficionados participan activamente de la conversación deportiva. Hoy, cada gol, celebración o reacción puede convertirse en contenido viral y llegar a audiencias de todo el mundo.

Según datos compartidos por TikTok, el 72% de sus usuarios a nivel global consume contenido deportivo creado por fanáticos, incluidas repeticiones, reacciones y ediciones de video. Además, el 85% utiliza la plataforma como segunda pantalla durante los eventos en vivo, al complementar la transmisión tradicional con comentarios, análisis y contenido en tiempo real.

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Esta dinámica convirtió cada encuentro deportivo en una experiencia compartida. Los usuarios celebran goles, debaten jugadas polémicas y generan nuevas conversaciones que amplifican el alcance de los eventos deportivos más importantes.

El último Mundial reflejó claramente este fenómeno. Mientras cerca de 5 mil millones de personas siguieron el torneo a nivel global, en TikTok se registraron más de 20 mil millones de visualizaciones de videos y más de 430 mil contenidos publicados en Latinoamérica. Además, la región destacó por registrar un 58% más de vistas por video deportivo en comparación con otras zonas del mundo.

Tiktok

Tiktok revoluciona el contenido del Mundial

El impacto del Mundial 2026 en TikTok

En Perú, la tendencia también se hizo evidente durante la nueva edición del torneo. Entre el 8 y el 11 de junio, los videos relacionados con el Mundial alcanzaron 196 millones de visualizaciones entre los usuarios peruanos, cifra que representó un crecimiento cercano al 70% respecto de la semana anterior.

Asimismo, durante el día del partido inaugural se registraron 81 millones de visualizaciones en contenidos vinculados al campeonato, lo que generó un incremento de más del 80% frente a la jornada previa. Entre los hashtags más utilizados por los peruanos destacaron #mundial2026, #fifaworldcup, #futbol, #mundial y #futbolperuano.

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Con motivo del Mundial, TikTok también implementó un Centro de Información de la Copa Mundial dentro de la plataforma. Este espacio permite acceder a datos de las selecciones y los jugadores, revisar el calendario de partidos, conocer novedades sobre entradas y explorar contenido exclusivo relacionado con el torneo.

La plataforma también incorporó stickers, filtros y funciones de gamificación para enriquecer la experiencia de los aficionados. Además, los socios oficiales de comunicación cuentan con acceso a transmisiones en vivo de fragmentos de encuentros y clips especialmente seleccionados para la audiencia.

Más allá del Mundial, TikTok se consolidó como un espacio de conversación abierta y permanente sobre fútbol. La compañía señala que el 64% de las mujeres elige la plataforma como referencia para consumir contenido deportivo y que el 46% de las vistas globales de deporte durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias. Asimismo, los aficionados son un 42% más propensos a ver partidos en vivo después de consumir contenido deportivo en TikTok, lo que demuestra que la plataforma complementa la experiencia tradicional y fortalece el vínculo de los fanáticos con el fútbol.

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