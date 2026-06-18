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Portavoz del Gobierno de Lula da Silva en el Senado es involucrado en una investigación por corrupción bancaria

El Tribunal Supremo autorizó 18 registros en Brasilia, São Paulo y Bahía y busca determinar la participación de Wagner en irregularidades financieras.

La Policía Federal de Brasil realizó este jueves allanamientos contra el senador Jaques Wagner. Foto: AFP.
La Policía Federal de Brasil realizó este jueves allanamientos contra el senador Jaques Wagner. Foto: AFP.
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La Policía Federal de Brasil ejecutó este jueves órdenes de allanamiento contra el senador Jaques Wagner, líder del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado, como parte de una investigación sobre presuntos actos de corrupción y lavado de dinero relacionados con el extinto Banco Master.

La operación, autorizada por el Tribunal Supremo, comprendió 18 registros en Brasilia y en los estados de São Paulo y Bahía. Según la Policía Federal, las investigaciones buscan determinar la eventual participación de un funcionario público en irregularidades que involucraron a instituciones del sistema financiero.

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Aunque el expediente permanece bajo reserva, medios brasileños señalan que Wagner habría recibido beneficios del banco mediante una empresa vinculada a su hijastra. Entre los elementos investigados figuran supuestos pagos por cerca de 11 millones de reales y la entrega de un apartamento en Salvador valorizado en 2,5 millones de reales.

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Se intensifica la investigación por corrupción bancaria

Los investigadores también analizan el presunto uso frecuente de aeronaves privadas de Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, así como mensajes intercambiados entre el senador y Augusto Lima, socio del banquero.

Otra línea de investigación apunta a una posible intervención de Wagner en la aprobación de una ley que habría beneficiado a la entidad financiera. La iniciativa fue presentada por el senador Ciro Nogueira, quien también es investigado por sus vínculos con Vorcaro.

El denominado caso Master comenzó después de que el Banco Central liquidara la institución por insolvencia en noviembre. La entidad acumulaba deudas superiores a los US$7.000 millones con unos 800.000 inversionistas, cuyos recursos fueron cubiertos por un fondo de garantías.

Desde entonces, la investigación se extendió hacia los presuntos contactos de Vorcaro con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El empresario fue detenido en marzo.

El escándalo también alcanzó al senador Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Audios divulgados por la prensa indicarían que solicitó dinero a Vorcaro para financiar una película biográfica sobre su padre.

Lula, quien reconoció haberse reunido con el banquero en 2024, aseguró que las investigaciones avanzarán “hasta las últimas consecuencias”. El caso irrumpe en el escenario político brasileño a pocos meses de las elecciones generales de octubre.

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