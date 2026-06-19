Estados Unidos vs Australia: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se enfrentarán por el grupo D en el Mundilal 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Estados Unidos y Australia se enfrentarán por el grupo D en el Mundilal 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido Estados Unidos vs Australia por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este viernes 19 de junio en el Estadio Lumen Field de Washington, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Estados Unidos vs Australia

En Perú, el duelo entre Estados Unidos y Australia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports y RNC

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Panamá: Tigo Sports, RPC y TVMax

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DSports

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports y Televen

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia online gratis?

Si deseas ver Estados Unidos vs Australia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Australia

Estos son los posibles equipos titulares de Estados Unidos y Australia para el compromiso del grupo D.