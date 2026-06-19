Estados Unidos vs Australia: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026
Sigue aquí el Estados Unidos contra Australia por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo D.
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El partido Estados Unidos vs Australia por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este viernes 19 de junio en el Estadio Lumen Field de Washington, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.
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Horarios del partido Estados Unidos vs Australia
En Perú, el duelo entre Estados Unidos y Australia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.
- Argentina: DSports y TyC Sports
- Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Chile: DSports y Chilevisión
- Colombia: DSports y RNC
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports
- México: ViX
- Panamá: Tigo Sports, RPC y TVMax
- Paraguay: GEN y Trece
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports y AUF TV
- Venezuela: DSports y Televen
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+
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¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia online gratis?
Si deseas ver Estados Unidos vs Australia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Australia
Estos son los posibles equipos titulares de Estados Unidos y Australia para el compromiso del grupo D.
- Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKenzie, Pulisic; Balogun.
- Australia: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Touré.