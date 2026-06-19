Escocia vs Marruecos: horario y canales de tv dónde ver el partido por el Mundial 2026

Escocia y Marruecos protagonizan el duelo por el Grupo C del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Escocia y Marruecos protagonizan el duelo por el Grupo C del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El partido Escocia vs Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este 19 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Escocia vs Marruecos

En Perú, el duelo entre Escocia y Marruecos se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado 20)

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports, Caracol TV y RCN

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports y Teleamazonas

México: ViX

Panamá: Tigo Sports

Paraguay: POPU TV

Perú: DSports

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos online gratis?

Si deseas ver Escocia vs Marruecos online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Escocia vs Marruecos

Estos son los posibles equipos titulares de Escocia y Marruecos para el compromiso del grupo D.