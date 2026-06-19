Escocia vs Marruecos: horario y canales de tv dónde ver el partido por el Mundial 2026
Sigue aquí el Escocia contra Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo C.
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El partido Escocia vs Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este 19 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.
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Horarios del partido Escocia vs Marruecos
En Perú, el duelo entre Escocia y Marruecos se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (sábado 20)
¿Dónde ver Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.
- Argentina: DSports y TyC Sports
- Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Chile: DSports y Chilevisión
- Colombia: DSports, Caracol TV y RCN
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports y Teleamazonas
- México: ViX
- Panamá: Tigo Sports
- Paraguay: POPU TV
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports y AUF TV
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+
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¿Dónde ver Escocia vs Marruecos online gratis?
Si deseas ver Escocia vs Marruecos online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.
Posibles alineaciones de Escocia vs Marruecos
Estos son los posibles equipos titulares de Escocia y Marruecos para el compromiso del grupo D.
- Escocia: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari
- Marruecos: Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Ferguson, McGinn; Gannon-Doak, McTominay, Christie; Adams