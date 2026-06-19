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Escocia vs Marruecos: horario y canales de tv dónde ver el partido por el Mundial 2026

Sigue aquí el Escocia contra Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo C.

Escocia y Marruecos protagonizan el duelo por el Grupo C del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Escocia y Marruecos protagonizan el duelo por el Grupo C del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido Escocia vs Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este 19 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.

PUEDES VER: Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

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Horarios del partido Escocia vs Marruecos

En Perú, el duelo entre Escocia y Marruecos se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (sábado 20)

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

  • Argentina: DSports y TyC Sports
  • Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports y Chilevisión
  • Colombia: DSports, Caracol TV y RCN
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports y Teleamazonas
  • México: ViX
  • Panamá: Tigo Sports
  • Paraguay: POPU TV
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports y AUF TV
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario oficial con todos los encuentros de la fase de grupos y eliminatorias

lr.pe

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos online gratis?

Si deseas ver Escocia vs Marruecos online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Escocia vs Marruecos

Estos son los posibles equipos titulares de Escocia y Marruecos para el compromiso del grupo D.

  • Escocia: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari
  • Marruecos: Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Ferguson, McGinn; Gannon-Doak, McTominay, Christie; Adams
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